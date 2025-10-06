Cerniere difettose? Ecco la guida pratica per ripararle velocemente in poche mosse

Scopri metodi pratici e veloci per sistemare qualsiasi zip a casa, risparmiando tempo e denaro

Hai appena fatto il cambio di stagione e ti sei ricordata di avere un giubbotto con la cerniera difettosa. Come riparare le cerniere velocemente per correre subito ai ripari? Noi di Pourfemme siamo qui per aiutarti: ti sveliamo tutti i segreti del mestiere per poter riparare la cerniera senza dover necessariamente sostituirla o coinvolgere un sarto professionista!

Riparare le cerniere in maniera rapida e anche economica è possibile. Prima di ricorrere a un esperto del settore, prova il rimedio qui sotto: la tua cerniera tornerà come nuova!

Come riparare le cerniere velocemente in pochi e semplici step

Quante volte ti è capitato di ritrovarti con la zip bloccata proprio nel momento in cui magari vai anche di fretta e hai i minuti contati? No, la soluzione non è cambiare la zip o addirittura rimediare un capospalla nuovo, se hai un pizzico di pazienza potrai riparare la zip velocemente con dei rimedi casalinghi.

Se la zip rimane bloccata perché tirata su velocemente, potresti risolvere il problema con del sapone. Strofinalo leggermente sui denti della cerniera in maniera uniforme, grazie all’effetto lubrificante del prodotto la zip tornerà a scivolare senza problemi. In alternativa, puoi usare la cera di una candela o un balsamo per le labbra.

In altri casi, il problema potrebbe riguardare proprio i denti della cerniera. Osservali con attenzione: spesso sporco e polvere possono rimanere incastrati tra i denti della zip, rendendo difficile o addirittura impossibile aprirla o chiuderla con facilità. Basterà strofinare delicatamente con un vecchio spazzolino su tutta la cerniera e rimuovere lo sporco!

Nel caso in cui la zip si sia strappata sul fondo, dovrai sostituire la parte finale cucendo o incollando una nuova parte che avrai creato con un pezzo di tessuto resistente. Assicurati che il tessuto sia abbastanza solido da sostenere la zip senza rischiare ulteriori strappi.

Se la linguetta della zip risulta sempre più allentata, dovrai stringere i lati del cursore con l’aiuto di una pinza. Stringi senza esagerare, in questo modo noterai una cerniera più resistente e stabile. La zip, quindi, riprenderà a scorrere senza intoppi! Opta per ago e filo nel caso in cui la cerniera si sia strappata completamente, in questo caso dovrai chiudere l’estremità con una cucitura resistente.