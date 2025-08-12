Rimuovere il trucco dai vestiti senza rovinarli è possibile: scopri i metodi più efficaci (e sicuri)

Un bel make up può valorizzare il nostro aspetto, rendendolo più luminoso e colorato, specialmente se mettiamo in risalto gli occhi con una palette di ombretti o un trucco labbra con i colori di tendenza dell’estate, ma a volte si trasforma in un vero e proprio nemico dei vestiti. Basta sfilare una t-shirt o un qualsiasi altro capo per ritrovarsi delle macchie di trucco sul tessuto.

Come rimuovere, quindi, le macchie di trucco dai vestiti senza rovinarli? Per fortuna esistono alcuni rimedi, anche abbastanza veloci da mettere in pratica, che potranno far tornare il tuo abito come nuovo. Una macchia di fondotinta, di ombretto o di rossetto può avere un’aderenza differente a seconda della qualità del prodotto, ecco perché i rimedi da usare potrebbero essere differenti.

Una tinta labbra waterproof potrebbe essere più difficile da togliere rispetto a un fondotinta leggero e dalla texture delicata, ma con questi rimedi potrai pulire i tuoi capi d’abbigliamento senza danneggiarli.

Come rimuovere le macchie dai vestiti senza rovinarli: i rimedi più efficaci

Sicuramente uno dei rimedi più efficaci è mettere il capo in lavatrice e lavarlo alla giusta temperatura: in questo modo, puoi essere certa che la macchia sparirà! Ma se cerchi una soluzione più pratica e veloce, senza accendere la lavatrice, ecco i rimedi migliori per rimuovere le macchie dai vestiti.

Sui capi d’abbigliamento chiari ti consigliamo di rimuovere la macchia con del sapone di Marsiglia: ti basterà prendere il sapone, inumidirlo e passarlo sulla macchia, strofinando con delicatezza. Risciacqua con un panno chiaro inumidito e la macchia sarà sparita completamente.

Un altro rimedio prativo e veloce, specialmente se si tratta di fondotinta liquido o correttore, è strofinare sulla macchia un cubetto di ghiaccio. Ti basterà tamponare con un tovagliolo di carta e il gioco è fatto.

In caso di trucco in polvere o ombretto sul tessuto, puoi provare a strofinare con movimenti circolari un paio di collant di nylon che non utilizzi più. Nel giro di poco la macchia sparirà!

Se hai con te delle salviettine detergenti, usane una tamponando la macchia. L’importante è fare prima un piccolo test su una zona nascosta del capo, per assicurarti che il tessuto non si danneggi.

Il nostro consiglio è di agire subito: appena ti rendi conto di aver macchiato il vestito con del make up, intervieni con uno dei rimedi consigliati qui sopra. Più a lungo resta sul tessuto, più sarà difficile eliminare la macchia!

