Come riciclare gli stivali in modo creativo: 3 oggetti che puoi creare usandoli invece di buttarli

Quando un paio di stivali ormai consumati non può più essere indossato, il primo impulso è spesso quello di buttarli. Tuttavia, con un po’ di creatività possono trasformarsi in oggetti utili e decorativi per la casa o il giardino.

Gli stivali, specialmente quelli in gomma o cuoio, hanno forme e materiali resistenti che si prestano perfettamente al riuso creativo. Ecco quindi tre idee originali per dare loro una seconda vita e ridurre gli sprechi.

Come riciclare gli stivali in modo creativo: portaoggetti

Gli stivali in pelle o finta pelle, anche se usurati, possono invece essere riutilizzati in modo elegante come contenitori o portaoggetti. La loro forma verticale li rende particolarmente adatti a mantenere in ordine spazi ridotti. Uno stivale alto può diventare un originale portaombrelli se fissato su una base pesante; dividendo uno stivale in due e irrigidendo le pareti interne si possono ottenere due raffinati portaviste; mentre gli stivali più rigidi possono trasformarsi in utili contenitori per mestoli da cucina, forbici da giardinaggio o piccoli attrezzi da bricolage.

Anche in questo caso, una mano di vernice acrilica, qualche stencil o applicazioni in tessuto permettono di adattare l’oggetto allo stile della propria casa, rendendolo armonioso e unico.

Lampada

Per chi ama le creazioni fuori dal comune, uno stivale può diventare perfino una lampada eccentrica, perfetta per ambienti rustici, industriali o per aggiungere un tocco ironico a una stanza.

Per realizzarla basta scegliere uno stivale rigido e in buone condizioni, inserire all’interno un tubo porta-cavo o un portalampada ben fissato, montare la lampadina nella parte superiore oppure creare un foro laterale che le permetta di sporgere e completare infine l’oggetto con un paralume adatto o lasciando la lampadina a vista per un’estetica più moderna.

Il risultato è un pezzo d’arredamento originale, ideale anche come regalo per gli appassionati di riciclo creativo.

Fioriere

Una delle trasformazioni più semplici e affascinanti è quella degli stivali in fioriere decorative. Gli stivali di gomma, in particolare, sono impermeabili e abbastanza capienti da contenere terra e piante. Per realizzare questa idea è sufficiente pulire gli stivali accuratamente dentro e fuori, praticare alcuni piccoli fori alla base per permettere il drenaggio dell’acqua, riempirli con un sottile strato di ghiaia e poi con del terriccio, quindi inserire fiori colorati, piante aromatiche o piccole piante grasse.

Il risultato è molto scenografico: gli stivali si trasformano in fioriere vivaci da esporre all’ingresso di casa, da appendere a una staccionata o da posizionare lungo un vialetto. Volendo, si possono anche dipingere o decorare, così da creare un angolo artistico e personalizzato nel proprio giardino.

