C’è una cosa che devi fare in casa prima dell’arrivo dell’estate

Consigli su come pulire il condizionatore senza commettere errori. Ti spieghiamo come lavare i filtri e il condizionatore esterno!

Con l’arrivo della bella stagione iniziano i preparativi per le pulizie di primavera. Dal cambio di stagione al lavaggio accurato delle tende, la casa viene pulita completamente a fondo senza tralasciare nulla. Durante queste pulizie di stagione c’è una cosa che non andrebbe trascurata per nessuna ragione al mondo: il condizionatore.

Se non hai usufruito dei termosifoni durante la stagione invernale, probabilmente hai acceso l’apparecchio per diffondere aria calda nell’intera abitazione. Il condizionatore, quindi, proprio perché viene utilizzato spesso durante l’anno, andrebbe pulito con determinate accortezze. Come pulire il condizionatore senza commettere errori?

Anche se lo hai tenuto spento durante tutto l’inverno, dovrai pulire il condizionatore prima di accenderlo in estate.

Come pulire il condizionatore: consigli da non perdere per una pulizia impeccabile

Prima di capire come poter pulire il condizionatore, è fondamentale soffermarsi sul motivo per cui doverlo fare. Innanzitutto, è importantissimo sapere che i filtri puliti garantiscono una migliore qualità dell’aria. I filtri sporchi possono accumulare batteri, polvere e allergeni che, con l’accensione, possono essere respirati nell’ambiente.

La diffusione di batteri e agenti patogeni nell’aria può aumentare il rischio di contrarre malattie respiratorie.

Inoltre, un apparecchio non pulito, potrebbe non garantire un corretto funzionamento e potrebbe anche richiedere un maggiore consumo energetico. L’accumulo di sporcizia può compromettere la durata del condizionatore, trovandoti così a doverlo cambiare dopo solo qualche anno.

Questo è un discorso che, in realtà, andrebbe fatto su tutti gli elettrodomestici e apparecchi che hai in casa, come ad esempio la lavastoviglie.

Per poter pulire il condizionatore dovrai effettuare i seguenti step:

Scollegare l’apparecchio dalla presa elettrica;

aprire il pannello e sfilare i filtri;

pulire con il beccuccio di un’aspirapolvere i filtri;

lavare con acqua e sapone neutro così da rimuovere lo sporco più ostinato;

lasciar asciugare i filtri all’aria aperta;

rimontare i filtri nell’unità interna.

Per quanto riguarda il condizionatore esterno, invece, dovrai effettuare gli stessi passaggi, andando però a utilizzare una spazzola morbida per la pulizia delle alette. Anche qui potrai lavare l’unità esterna con un getto d’acqua e lasciar asciugare all’aria aperta prima di poter riavviare il motore.

Se non ti senti sicura/o di poter pulire il condizionatore in autonomia, ti consigliamo di sentire un esperto del settore. La manutenzione periodica professionale andrebbe effettuata comunque una volta all’anno, così da poter prevenire i problemi dell’apparecchio e verificare la sua efficenza. Bisogna anche effettuare un’ispezione delle tubazione così da assicurarsi che non ci siano perdite.