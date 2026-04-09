Come prepararsi alla prova costume, l’unica strategia per non morire di fame

Maggio arriva, e con lui il panico da prova costume. Si cominciano a saltare i pasti, si comprano integratori miracolosi, si passano ore in palestra a fare addominali. Poi arriva giugno, e ci si accorge che i pantaloni sono ancora stretti.

Il problema non è la volontà, è la strategia. Il corpo non risponde agli attacchi di panico, risponde alla costanza. Iniziare una dieta drastica due settimane prima del mare è come voler imparare a nuotare il giorno della tempesta. L’unico modo per arrivare alla prova costume senza ansia è cominciare con calma, almeno un mese prima, e puntare su abitudini semplici che si possono mantenere. Non serve diventare un’atleta, serve diventare più consapevoli di quello che si mangia e di come ci si muove.

Idratazione, fibre e una colazione che non sia una farsa

La prima cosa da fare è bere. Almeno due litri di acqua al giorno, magari iniziando la mattina con un bicchiere tiepido e limone. L’acqua aiuta a sgonfiare, a drenare, a far funzionare il metabolismo. La seconda è portare in tavola verdure a ogni pasto, crude o cotte, ricche di fibre e potassio. Spinaci, zucchine, finocchi, carciofi: sono alleati preziosi per sentirsi sazi senza appesantirsi. La terza è non saltare la colazione, ma farla come si deve.

Uno yogurt greco con frutta di stagione e una manciata di mandorle, o due uova con una fetta di pane integrale. Una colazione proteica riduce la fame durante la giornata e evita gli attacchi di fame nervosa che spesso portano a sgarrare sui dolci o sugli snack salati.

Movimento, sonno e un trucco che nessuno dice

Non serve diventare maratoneti. Bastano 30 minuti di camminata svelta al giorno, meglio se al mattino o nel tardo pomeriggio. L’importante è che il passo sia sostenuto, non una passeggiata chiacchierata. Il movimento aiuta a drenare i liquidi e a bruciare calorie senza stress. E poi c’è il sonno: dormire almeno sette ore a notte è fondamentale per chi vuole perdere peso. La privazione del sonno aumenta il cortisolo, l’ormone dello stress, che favorisce l’accumulo di grasso addominale.

E poi c’è un trucco che nessuno dice: misurare i progressi con i centimetri, non con la bilancia. Il peso oscilla ogni giorno per mille ragioni, la circonferenza vita invece racconta la verità. Con queste semplici abitudini, in un mese si vedono i primi risultati. E la prova costume, quando arriva, non farà più paura. L’anno scorso ho provato a seguire questi consigli: ho perso quattro centimetri di girovita senza soffrire la fame. La bilancia, invece, è rimasta quasi uguale. Ma i pantaloni, quelli, non mentono.