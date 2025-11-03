Posso davvero sbarazzarmi dei brufoli rimuovendoli una volta e per tutte?

I brufoli sono davvero fastidiosi, possono formarsi per diversi motivi. La tentazione di molte persone è di schiacciarli e così da eliminarli una volta e per tutte, ma è davvero corretto farlo? Davvero basta schiacciare un brufolo per dire addio definitivamente? La risposta potrebbe davvero turbarti, vediamoci meglio.

Cosa sono i brufoli e perché compaiono?

Tutti ci siamo ritrovati con dei brufoli sul viso, quando succede la prima cosa da fare, l’istinto ci invita a schiacciarlo, ma è corretto farlo? La risposta dei dermatologici è no! I brufoli fanno parte della nostra vita, le cause che determinano la formazione dei brufoli sono diverse, scopriamole.

I motivi che causano la formazione di brufoli sono:

eccesso di sebo;

pori ostruiti;

alimentazione sbagliata;

infezione batterica;

squilibri ormonali;

patologie;

problematiche ginecologiche;

stress;

smog, fumo;

pennelli make up sporchi;

uso prolungato della mascherina;

scarsa cura della pelle.

I brufoli possono comparire principalmente sul viso, sul petto e sulla schiena. Non bisogna sottovalutare se la comparsa è frequente e se sono dolorosi. In questi casi è importante non sottovalutarne la comparsa, anzi è importante capire perché compaiono motivo per cui rivolgersi ad un dermatologo è la migliore cosa da fare. Solo il medico specialista può darci tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno.

Ricorda che la presenza di brufoli per la maggior parte delle volte è dovuta alla presenza del batterio dell’acne, quindi non sottovalutare mai il brufolo! Schiacciare un brufolo può anche peggiorare l’infezione, il motivo è semplice, ma non tutti ne sono a conoscenza. Quando fuoriesce il pus, in seguito alla schiacciamento, e non si deterge possiamo andare incontro a problemi seri. Il pus viene spinto negli strati più profondi nella cute e si incista. Questo può solo provocare un peggioramento della lesione e potrebbe lasciare cicatrici.

Come posso eliminare i brufoli?

I brufoli non si possono eliminare schiacciandoli tra le dita non c’è cosa più sbagliata da fare. È vero che schiacciare i brufoli è una tentazione ma farlo potrebbe causare una lesione cutanea. Sarebbe preferibile non farlo non solo si potrebbe percepire dolore, ma non si andrebbe a rimuoverlo dalla sede che occupa visto che la sacca si trova in profondità nella cute, quindi si va ad eliminare solo la parte superficiale.

Per evitare che i brufoli possano peggiorare sarebbe preferibile evitare di toccarsi il viso troppo spesso, non basta! Non si dovrebbe cambiare improvvisamente e drasticamente la tua skincare routine con prodotti diversi e più aggressivi.

Evitare inoltre di non seccare eccessivamente l’area interessata ed infine non usare cosmetici con ingredienti che ostruiscono i pori. Sarebbe preferibile ridurre lo stress concentrandoci alla meditazione, al pilates, allo yoga, ritagliare del tempo per rilassarsi. Usare sempre prodotti per la detersione e il make up di qualità. Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata evitando cibo raffinati, grassi, ricchi di zuccheri. Lavare bene le mani per evitare che virus e batteri possano entrare a contatto con i brufoli.