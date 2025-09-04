Vestirsi come una star senza spendere troppo: 3 outfit low cost ispirati alle celebs

Ti svelo 3 outfit ispirati alle celebs del momento per sentirti una superstar spendendo pochissimo!

Chi non ha mai desiderato vestirsi come le star? Dai red carpet ai look street style, le celebrity influenzano la moda globale, ma i loro outfit sembrano spesso fuori portata per chi ha un budget limitato. La buona notizia? È possibile replicare i look delle star in versione low cost, con un po’ di attenzione e creatività.

Ecco 3 outfit ispirati a celeb famose che puoi ricreare con una spesa minima, più qualche consiglio utile per vestirsi da star senza spendere un occhio della testa.

Come copiare i look delle star low cost: Hayley Bieber

Hailey Bieber è celebre per il suo stile pulito, moderno ed essenziale. Uno dei suoi outfit più riconoscibili prevede un blazer oversize beige, abbinato a un crop top bianco, jeans a vita alta, sneakers bianche e occhiali da sole scuri. Un look semplice ma di grande impatto visivo.

Per ricreare questo stile senza spendere troppo, puoi scegliere un blazer oversize beige da H&M a 29,99€, un crop top bianco da Stradivarius a 5,99€, e dei jeans mom fit da Pull&Bear a 19,99€.

A completare il tutto, un paio di sneakers bianche basic disponibili da Decathlon a 24,99€ e occhiali da sole neri che puoi trovare da Parfois a 7,99€. Il totale dell’intero outfit è di soli 88,95€.

Zendaya

Zendaya è maestra nel combinare capi eleganti con un tocco urban e casual. Uno dei suoi outfit più copiati prevede pantaloni cargo beige, un body nero attillato, giacca di pelle e stivaletti neri. Uno stile forte e raffinato allo stesso tempo.

Per ottenere questo look con un budget limitato, puoi optare per dei cargo beige da Bershka a 22,99€, un body nero aderente da Tezenis a 9,99€, una giacca similpelle nera da Shein a 34,99€ e infine stivaletti neri basic da Primark a 29,99€. Il costo totale è di 97,96€.

Dua Lipa

Dua Lipa adora lo stile anni 2000, fatto di colori vivaci, top corti, pantaloni a vita bassa e accessori d’impatto. Uno dei suoi outfit tipici comprende un top colorato, pantaloni cargo, una mini borsa a spalla e sneakers chunky.

Per ispirarti al suo look, puoi acquistare un top corto colorato da Pimkie a 7,99€, cargo colorati da Shein a 24,99€, una borsa mini a spalla da Bershka a 11,99€ e un paio di sneakers chunky da Kiabi a 29,99€. L’intero outfit ti costerà soltanto 74,96€.

Consigli extra per vestirti come una star spendendo poco

Se un capo visto su una star ti piace, non serve per forza spendere una fortuna per averlo. Il segreto è cercare la versione “dupe”, ovvero un’alternativa simile ma più economica, che puoi trovare facilmente online o nei negozi fast fashion.

Siti come Shein, Zalando o ASOS offrono strumenti utili per filtrare i prodotti in base allo stile e al prezzo, rendendo più semplice trovare ciò che cerchi restando nel budget.

Un’altra strategia vincente è quella di affidarsi al mercato dell’usato.

App come Vinted e Depop, oppure i mercatini locali, sono vere e proprie miniere d’oro per scovare capi simili a quelli indossati dalle celebs, spesso in ottime condizioni e a costi davvero bassi. Spesso, proprio nei negozi vintage o nei profili second-hand si possono trovare pezzi unici e originali che danno un tocco in più al look. Non bisogna poi sottovalutare il potere degli accessori.

Occhiali da sole, borse, cinture o gioielli hanno la capacità di trasformare un outfit semplice in qualcosa di molto più curato e stiloso. Anche un look basico può diventare da star, se abbinato ai giusti dettagli.

