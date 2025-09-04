Vestirsi come una star senza spendere troppo: 3 outfit low cost ispirati alle celebs

Chi non ha mai desiderato vestirsi come le star? Dai red carpet ai look street style, le celebrity influenzano la moda globale, ma i loro outfit sembrano spesso fuori portata per chi ha un budget limitato. La buona notizia? È possibile replicare i look delle star in versione low cost, con un po’ di attenzione e creatività.

Ecco 3 outfit ispirati a celeb famose che puoi ricreare con una spesa minima, più qualche consiglio utile per vestirsi da star senza spendere un occhio della testa.

Come copiare i look delle star low cost: Hayley Bieber

Hailey Bieber è celebre per il suo stile pulito, moderno ed essenziale. Uno dei suoi outfit più riconoscibili prevede un blazer oversize beige, abbinato a un crop top bianco, jeans a vita alta, sneakers bianche e occhiali da sole scuri. Un look semplice ma di grande impatto visivo.

Per ricreare questo stile senza spendere troppo, puoi scegliere un blazer oversize beige da H&M a 29,99€, un crop top bianco da Stradivarius a 5,99€, e dei jeans mom fit da Pull&Bear a 19,99€.

A completare il tutto, un paio di sneakers bianche basic disponibili da Decathlon a 24,99€ e occhiali da sole neri che puoi trovare da Parfois a 7,99€. Il totale dell’intero outfit è di soli 88,95€.

Zendaya

Zendaya è maestra nel combinare capi eleganti con un tocco urban e casual. Uno dei suoi outfit più copiati prevede pantaloni cargo beige, un body nero attillato, giacca di pelle e stivaletti neri. Uno stile forte e raffinato allo stesso tempo.

Per ottenere questo look con un budget limitato, puoi optare per dei cargo beige da Bershka a 22,99€, un body nero aderente da Tezenis a 9,99€, una giacca similpelle nera da Shein a 34,99€ e infine stivaletti neri basic da Primark a 29,99€. Il costo totale è di 97,96€.

Dua Lipa

Dua Lipa adora lo stile anni 2000, fatto di colori vivaci, top corti, pantaloni a vita bassa e accessori d’impatto. Uno dei suoi outfit tipici comprende un top colorato, pantaloni cargo, una mini borsa a spalla e sneakers chunky.

Per ispirarti al suo look, puoi acquistare un top corto colorato da Pimkie a 7,99€, cargo colorati da Shein a 24,99€, una borsa mini a spalla da Bershka a 11,99€ e un paio di sneakers chunky da Kiabi a 29,99€. L’intero outfit ti costerà soltanto 74,96€.

Consigli extra per vestirti come una star spendendo poco

Se un capo visto su una star ti piace, non serve per forza spendere una fortuna per averlo. Il segreto è cercare la versione “dupe”, ovvero un’alternativa simile ma più economica, che puoi trovare facilmente online o nei negozi fast fashion.

Siti come Shein, Zalando o ASOS offrono strumenti utili per filtrare i prodotti in base allo stile e al prezzo, rendendo più semplice trovare ciò che cerchi restando nel budget.

Un’altra strategia vincente è quella di affidarsi al mercato dell’usato.

App come Vinted e Depop, oppure i mercatini locali, sono vere e proprie miniere d’oro per scovare capi simili a quelli indossati dalle celebs, spesso in ottime condizioni e a costi davvero bassi. Spesso, proprio nei negozi vintage o nei profili second-hand si possono trovare pezzi unici e originali che danno un tocco in più al look. Non bisogna poi sottovalutare il potere degli accessori.

Occhiali da sole, borse, cinture o gioielli hanno la capacità di trasformare un outfit semplice in qualcosa di molto più curato e stiloso. Anche un look basico può diventare da star, se abbinato ai giusti dettagli.