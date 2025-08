Come arredare casa in stile boho: 3 consigli + 2 arredi che non possono mancare

Vuoi arredare la tua casa seguendo lo stile boho, uno dei più trendy degli ultimi anni? Se segui i consigli che sto per darti ti risulterà semplicissimo.

Nello specifico ti darò tre direttive da seguire e poi ti dirò i due arredi che non possono assolutamente mancare in una vera casa in stile boho.

Tieni conto che questo trend nasce dal desiderio di libertà creativa, spirito nomade e amore per la natura..

Questa è e resta la cosa più importante da tenere in considerazione per arredare una casa in stile boho.

Fatta questa veloce premessa, andiamo al succo del discorso.

3 consigli per chi vuole arredare casa in stile boho

Lo stile boho è fatto di contrasti e contaminazioni.

Il segreto vincente è saper mescolare elementi diversi: mobili vintage con dettagli moderni, tessuti marocchini con tappeti persiani, ceramiche artigianali con oggetti etnici.

Nel farlo devi mantenere un filo conduttore cromatico o materico per evitare il caos visivo.

Lo so, sembra difficilissimo, ma ti assicuro che se ci pensi bene è più semplice di quel che appare.

Ricorda anche che questo stile predilige tutto ciò che è naturale e artigianale: legno grezzo, lino, cotone, rattan, juta, bambù e ceramica smaltata.

Lascia spazio a texture grezze, imperfette, vissute.

Punta su mobili in legno non trattato, cuscini in lino con ricami etnici, lampade in fibre intrecciate, tappeti in juta e coperte con frange.

Mi raccomando: è un’altra delle cose più importanti da tenere a mente se vuoi arredare la tua casa in stile boho.

Sappi anche che le piante sono parte essenziale dello stile boho. No, non puoi farne assolutamente a meno!

Prediligi piante pendenti come il pothos o il senecio, oppure piante voluminose come la monstera, il ficus o il banano.

Se hai poco tempo per badarci, non ti preoccupare: esistono tantissime piante per casa a bassa manutenzione.

Cosa vuol dire? Che richiedono pochissime cure. Al massimo dovrai annaffiarle regolarmente.

2 arredi che non possono mai mancare in una casa in stile boho

Un arredo che non può assolutamente mancare in una casa in stile boho è una poltrona in rattan.

In alternativa, andrà più che bene una sedia sospesa in corda o vimini: la scelta è tua.

Posizionala in un angolo lettura, magari con una coperta, un tappeto e qualche cuscino a motivi geometrici.

Creerai un angolo cozy perfetto per rilassarti.

Sono sicura che tu abbia a mente di cosa sto parlando.

Se sfogli Pinterest alla voce “casa boho” troverai tantissime immagini che includono arredi del genere.

Un altro arredo che non deve mancare è il tappeto. Non solo uno, anzi. TANTI tappeti.

Nel boho style si sovrappongono tappeti di dimensioni, colori e pattern diversi.

L’effetto finale? Un pavimento artistico, dinamico e accogliente. Ideali quelli in stile kilim, berbero, persiano o marocchino.

