Come aiutano probiotici e prebiotici: benefici e fonti naturali per assumerli ogni giorno

Scopri i benefici di probiotici e prebiotici, le differenze e le migliori fonti naturali per assumerli ogni giorno e mantenere l’intestino sano.

Sai qual è la differenza tra probiotici e prebiotici? Perché e come aiutano il corpo: assumerli ogni giorno ha i suoi benefici!

Hai mai sentito parlare di probiotici e prebiotici e ti sei chiesta quale sia la differenza? Fidati, non sei sola! Molti pensano siano la stessa cosa, ma in realtà svolgono ruoli complementari nel nostro organismo. I probiotici sono microrganismi vivi: spesso batteri buoni, che aiutano a mantenere l’equilibrio della flora intestinale. Mentre i prebiotici sono sostanze nutritive che servono a questi batteri per crescere e lavorare al meglio. In pratica per farti un esempio semplicissimo, è un po’ come avere un giardino: i probiotici sono i fiori, i prebiotici sono l’acqua e il terriccio che li fanno prosperare, uno serve all’altro.

Devi sapere che assumerli ogni giorno porta diversi benefici: migliora la digestione, sostiene il sistema immunitario e può persino aiutare a regolare il metabolismo e aiutare il corpo a combattere le infiammazioni. Assumerli è possibile ma non parlo solo di integratori! Esistono infatti tantissimi alimenti che contengono probiotici o prebiotici, quindi puoi inserirli facilmente nella tua routine alimentare senza stravolgere le abitudini. Credimi, può sembrare banale ma con un piccolo gesto quotidiano puoi fare una grande differenza per la tua salute intestinale e generale.

Quali sono i benefici dei probiotici

I probiotici favoriscono un intestino equilibrato e aiutano la digestione. Consumare yogurt, kefir o formaggi fermentati contribuisce a rinforzare la flora intestinale. Ma non è tutto, pensa che sono capaci di ridurre gonfiore, favorire un migliore assorbimento di altri nutrienti e aiutano a rafforzare il sistema immunitario. Alcuni studi infatti lo dicono chiaro e tondo: avere un intestino sano può essere un giovamento per l’umore e riesce a dare al corpo più energia.

Quali sono i benefici dei prebiotici

I prebiotici, invece, nutrono i batteri buoni già presenti nell’intestino. Dove puoi trovarli? In alimenti ricchi di fibre come banane mature, asparagi, cicoria, cipolle, aglio e avena. Questi ingredienti non solo alimentano i probiotici, ma aiutano anche a regolare la digestione, mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue e possono aiutarti a sentirti sazia in modo naturale. Insomma, fanno un po’ da carburante ai nostri amici batteri!

Come assumere probiotici e prebiotici contemporaneamente

Il segreto per sfruttare al massimo i benefici di probiotici e prebiotici è combinarli. Ad esempio, puoi iniziare la giornata con yogurt e avena, fare uno spuntino con frutta ricca di fibre e a cena aggiungere verdure come cipolle o asparagi a minestre e insalate. In questo modo credimi che si creano tutte le basi perfette per dare benefici all’intestino.

Inoltre devi sapere, che è meglio evitare zuccheri eccessivi: questo perché possono disturbare la flora intestinale. In più, è meglio mantenere un’alimentazione varia, perché cambiare spesso tipologia di verdure, frutta e fermentati, garantirà al meglio l’assorbimento di probiotici e prebiotici. E non è finita: l’acqua infatti, aiuta le fibre prebiotiche a svolgere meglio il loro lavoro.

Se però vuoi essere sicura di assumere la giusta dose giornaliera di probiotici e prebiotici, puoi anche decidere di introdurre integratori. Ti ricordo però, che questo va fatto solo in base ad esigenze importanti accertate dal tuo medico di fiducia. Questo perché non tutti i ceppi di probiotici davvero funzionano allo stesso modo: alcuni agiscono sulla digestione, altri sul sistema immunitario e altri ancora sul metabolismo, meglio quindi che sia un esperto ad indirizzarti.

Dunque probiotici e prebiotici sono amici indispensabili per il tuo intestino e la tua salute generale. Consumali regolarmente attraverso yogurt, kefir, verdure, frutta e cereali integrali e vedrai che differenza! Fidati, un piccolo gesto quotidiano può fare miracoli sulla tua salute, provare per credere.