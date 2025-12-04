Come abbassare i valori con il cibo giusto: i consigli più semplici su cosa mangiare

Scopri come abbassare pressione, glicemia, colesterolo e trigliceridi con il cibo giusto: consigli semplici, pratici e alla portata di tutti.

Pressione alta, diabete, colesterolo e trigliceridi: cosa puoi mangiare e cosa fa abbassare addirittura i valori, il cibo giusto aiuta!

Se ti hanno detto che hai pressione alta, glicemia un po’ su, oppure colesterolo e trigliceridi fanno i capricci, respira, perché non sei sola. Puoi stare tranquilla pensando che basta solo scegliere il cibo giusto e non ti sto parlando di diete impossibili o rinunce infinite, ma di quei piccoli cambiamenti furbi che, fanno davvero la differenza. Il corpo infatti, è una macchina intelligente e se gli dai il carburante buono, lui ti ringrazia subito.

Non serve né imparare a preparare strane ricette, né contattare nutrizionisti per mettere in pratica queste cose. Basta sapere quali alimenti aiutano e quali invece disturbano i valori, in più, come poi inserirli nella tua routine, come faresti col caffè del mattino. Così semplice che una volta iniziato non torni più indietro e vedrai che non ti peserà e soprattutto vedrai come ti sentirai meglio.

Cosa mangiare per abbassare i valori

Mangiare bene non vuol dire mangiare poco: vuol dire scegliere quello che il corpo riconosce come un alleato. E qui la natura è dalla tua parte, perché mette sul piatto un sacco di alimenti che lavorano in silenzio per sistemare la pressione, la glicemia o i grassi nel sangue.

I cibi amici della pressione: verdure, potassio e acqua a volontà

Per la pressione alta, gli alimenti ricchi di potassio sono oro. Non è un modo di dire: questo minerale aiuta a eliminare sodio e liquidi in eccesso, che sono 2 dei principali nemici della pressione.

Le verdure a foglia verde, le zucchine, i pomodori e le patate invece, sono meglio lessate, magari senza troppa fantasia semplicemente con un po’ di sale e vedrai che saranno perfetti.

E poi c’è l’acqua: sembra banale, ma quando bevi abbastanza, il corpo mantiene un equilibrio migliore. Basta infatti un bicchiere di acqua in più e una bella passeggiata dopo i pasti e si possono fare miracoli.

Cosa mangiare per colesterolo o trigliceridi alti

Già solo gli alimenti giusti, possono far scendere i valori alti di colesterolo e trigliceridi, alcuni addirittura servono a ripulire. Le fibre, per esempio, sono come una spugna: intrappolano il colesterolo cattivo e lo accompagnano gentilmente fuori dal corpo.

Avena, orzo, legumi e tutta la frutta secca non salata: sono piccoli eroi quotidiani. Infatti se aggiungi una manciata di noci al pomeriggio, vedrai come subito cambia tutto.

I grassi buoni? Non farti ingannare dal nome: sono grassi che proteggono. Olio extravergine d’oliva crudo, salmone, sgombro, avocado. Non serve arricchirli di chissà quanti ingredienti ma basta usarli spesso al posto di quelli saturi e guarda che sapore!

Cosa mangiare per far scendere la glicemia

La glicemia non va in crisi per i carboidrati, ma per quelli sbagliati. Se prendi quelli integrali o a lenta digestione, il tuo corpo li gestisce con calma e senza impennate. Pasta integrale, pane di segale, riso basmati e legumi, sono un mix perfetto.

E poi c’è un segreto che devi assolutamente conoscere: basta abbinare sempre le fibre o una piccola fonte di grassi buoni ai tuoi carboidrati. Un esempio? Una mela con un cucchiaino di mandorle tritate, così la glicemia sale piano piano, senza scossoni.

Trucchi per far scendere tutti i valori insieme

Il bello è che molti alimenti fanno bene a tutto contemporaneamente. Prendi le verdure per esempio: ti aiutano con la pressione, con il colesterolo e perfino con la glicemia. Oppure il pesce azzurro, che è una mano santa per trigliceridi e cuore. O ancora la frutta fresca, che ti dà fibre, acqua e antiossidanti senza appesantire.

E poi ricordati sempre una cosa fondamentale: la cucina semplice, è la migliore. Più un alimento è naturale, più il corpo lo riconosce e lo usa nel modo giusto, in questo modo tutto ritorna al suo posto e magari prima dell’aiuto medico, darai una grande svolta alla tua vita.

Quindi mangiare bene non è una punizione: è un regalo che fai a te stessa. Scegli il cibo giusto, ascolta come ti senti e dai al corpo quello di cui ha davvero bisogno. Prova e vedi come resterai davvero sorpresa dei risultati che si possono raggiungere anche in poco tempo!