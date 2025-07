Zanzare e colori dei vestiti: ecco perché alcuni capi ti rendono più “appetibile” in estate

Con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature, le zanzare tornano a tormentare le nostre giornate (e nottate). Ma sapevi che il colore dei tuoi vestiti può influenzare quanto sei “attraente” per questi insetti? Scopri quali tonalità evitare per non diventare il loro bersaglio preferito.

L’estate porta con sé giornate più lunghe, serate all’aperto e… una fastidiosa compagnia: le zanzare. Le condizioni climatiche più calde e umide rappresentano l’ambiente ideale per la proliferazione di questi insetti, che sembrano non dare tregua nemmeno di notte. Anche se nella maggior parte dei casi le loro punture provocano solo un po’ di prurito e arrossamento, per chi soffre di allergie possono causare reazioni più importanti, come gonfiore marcato o dermatiti localizzate.

Le zanzare sono attratte dai colori: come scegliere l’abbigliamento giusto

Tra le tante strategie per difendersi dalle zanzare – dai repellenti agli zampironi – ce n’è una che spesso viene sottovalutata: la scelta del colore degli abiti. Sì, hai letto bene. Secondo quanto riferito dal professor Santo Raffaele Mercuri, primario di Dermatologia presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, alcune tonalità sono in grado di attirare maggiormente questi insetti.

Le zanzare utilizzano non solo l’olfatto (sono attratte da sostanze presenti nel sudore come l’acido lattico, l’ammoniaca e l’acido urico), ma anche la vista. E proprio alcuni colori sembrano funzionare da richiamo.

I colori da evitare: nero, rosso e blu scuro sotto accusa

Secondo gli esperti, i colori scuri e accesi sono i più attrattivi per le zanzare. Nello specifico:

Nero

Rosso

Blu

sono tonalità da evitare soprattutto quando si sta all’aperto nelle ore più critiche (tramonto e sera). Il motivo? Riflettono meno la luce e fanno sì che il calore corporeo venga percepito più facilmente, oltre a essere più visibili per gli occhi delle zanzare.

Quali colori indossare per tenerle lontane?

Per ridurre il rischio di essere punti, meglio preferire tonalità chiare e tenui, che riflettono la luce e attirano meno l’attenzione di questi insetti. Tra le nuance “salvavita” ci sono:

Bianco

Beige

Verde oliva

Giallo tenue

Color sabbia o kaki

Queste tonalità, oltre ad essere perfette per la stagione estiva, aiutano anche a mantenere il corpo più fresco, riducendo la produzione di sudore, che è un altro potente richiamo per le zanzare.

Non solo colore: altre strategie per difendersi dalle punture

Ovviamente, il colore dei vestiti è solo una delle tante precauzioni che si possono adottare. Gli specialisti consigliano di:

Usare repellenti specifici per pelle e abiti

Trattare i capi con spray anti-zanzare a base di permetrina (soprattutto se si va in zone umide o boschive)

Indossare abiti lunghi e leggeri nelle ore serali

Utilizzare zanzariere o diffusori in casa

Inoltre, in farmacia si trovano prodotti sicuri anche per bambini e pelli sensibili, ideali per proteggersi senza rischi. Le zanzare sono una seccatura inevitabile dell’estate, ma conoscere i loro “gusti” può aiutarci a tenerle alla larga. Prestare attenzione al colore dei vestiti, scegliere i prodotti giusti e adottare piccoli accorgimenti quotidiani può fare la differenza tra una serata tranquilla e una notte insonne a grattarsi.