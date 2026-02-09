Codice a barre odioso sulle labbra, prima della micro chirurgia fai queste cose

Le rughe del contorno labbra, spesso chiamate “codice a barre”, sono uno degli inestetismi più temuti perché rendono il viso stanco e segnato anche in assenza di altre rughe evidenti. Compaiono gradualmente e sono legate a diversi fattori, dall’invecchiamento cutaneo alle abitudini quotidiane. Prima di pensare a trattamenti invasivi o alla micro chirurgia, esistono rimedi e attenzioni che possono migliorare visibilmente l’aspetto della pelle intorno alle labbra. Prendersi cura di questa zona delicata in modo costante permette non solo di attenuare le rughe già presenti, ma anche di rallentarne la comparsa. La prevenzione e la corretta routine quotidiana fanno la differenza, soprattutto nelle fasi iniziali. Perché il codice a barre compare prima di altre rughe La pelle del contorno labbra …

