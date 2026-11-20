Sapere come fare uno chignon equilibrato permette infatti di valorizzare il collo e i lineamenti, offrendo un’alternativa sempre attuale ai capelli sciolti senza dover ricorrere necessariamente all’aiuto di un professionista.

Preparare la chioma per garantire tenuta e volume

Prima ancora di raccogliere i capelli con l’elastico, la riuscita del raccolto dipende dalla consistenza della fibra capillare. Una chioma appena lavata risulta spesso troppo scivolosa per trattenere saldamente le forcine, motivo per cui conviene applicare una mousse leggera oppure uno spray texturizzante sulle lunghezze prima di iniziare.

Spazzolare bene i capelli aiuta a eliminare eventuali nodi e a distribuire il prodotto in modo omogeneo, mentre creare un leggero movimento con il ferro o con la spazzola dona maggiore corpo al nodo finale, evitando che appaia troppo piatto contro la nuca.

La versione bassa ed elegante per le occasioni formali

Lo chignon basso, posizionato appena sopra l’attaccatura del collo, rappresenta la scelta ideale per cerimonie, colloqui professionali o cene importanti. Per eseguirlo si parte tracciando una riga centrale oppure laterale ben definita, accompagnando poi tutte le lunghezze verso la nuca fino a fermarle in una coda morbida. A

questo punto si attorciglia la coda su sé stessa e la si avvolge attorno all’elastico, fissando i bordi con forcine a U inserite dall’esterno verso l’interno. Il risultato risulta particolarmente raffinato se si lascia la superficie esterna liscia e compatta, rifinendo i lati con una piccola quantità di cera modellante o di gel leggero per tenere a bada i capelli più corti intorno alle tempie.

Il raccolto alto e spettinato per il tempo libero

Chi cerca un aspetto più disinvolto può orientarsi verso uno chignon alto sulla sommità del capo, perfetto per accompagnare gli impegni informali e il tempo libero. In questo caso la preparazione non richiede particolare rigore: basta raccogliere i capelli con le mani senza usare il pettine, fissando una coda alta e avvolgendo le lunghezze in modo morbido attorno alla base. Dopo aver bloccato il nodo con alcune forcine, conviene allentare delicatamente le ciocche con i polpastrelli per creare volume e lasciar ricadere qualche ciuffo sottile lungo i lati del volto, ottenendo così un effetto arioso e spontaneo.

Scegliere la variante giusta in base ai lineamenti

Individuare l’altezza e la struttura più adatte alle proprie caratteristiche fisiche permette di bilanciare armoniosamente le proporzioni del viso.

I volti ovali o allungati risultano particolarmente valorizzati dai raccolti bassi o posizionati a metà nuca, soprattutto se abbinati a una riga laterale o a un ciuffo morbido che addolcisce la fronte. Chi ha un viso tondo o squadrato può invece puntare su uno chignon posizionato più in alto sulla corona, poiché lo sviluppo verticale slancia la figura e distoglie l’attenzione dalla linea della mascella.

Un ultimo velo di spray fissante garantisce infine che il raccolto mantenga intatta la propria forma per tutta la giornata.