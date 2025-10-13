Capelli tinti e spenti? I gesti che fanno davvero la differenza

Capelli tinti ma spenti, non sarà più un problema, se seguirai i miei consigli saranno splendenti, luminosi e sani più a lungo.

Le donne che hanno i capelli tinti si possono spesso ritrovarsi con capelli secchi, poco splendenti e fragili, ma come mai? Accade a moltissime donne anche dopo poche settimane dal trattamento, c’è un modo per rimediare? Certo che c’è, basta seguire qualche piccolo trucchetto e sarà molto più facile e veloce. Sono certa che dopo aver seguito i miei consigli i capelli tinti saranno forti, splendenti, sani e brillanti nel tempo.

Capelli tinti e spenti: come prendersene cura

Per chi desidera avere i capelli tinti sempre perfetti, che splendono come non mai, forti e ben idratati non è poi così difficile. Bisogna attuare delle strategie specifiche che possono esserci di aiuto. Non è sempre necessario ricorrere al parrucchiere puoi preservare il colore e la lucentezza come se fossi uscita dal parrucchiere.

I capelli tinti o che subiscono trattamenti chimici costanti diventano più fragili e inclini alla rottura, è normale, sono stressati. I capelli subiscono anche lo stress fisico come il calore, i lavaggi frequenti che possono solo determinare una perdita di luminosità, il colore diviene meno brillante e si opacizza. Le tinture applicate al capello non fanno altro che indebolire la struttura del capello con conseguente alterazione del pH del cuoio capelluto.

Ci sono casi in cui i capelli tinti possono anche sviluppare forfora, il cuoio capelluto diviene ipersensibile, si formano persino le doppie punte. Come per la pelle del viso si segue una beauty routine anche i capelli ne hanno bisogno ecco come procedere. Iniziamo subito! Lo shampoo non va fatto spesso, purtroppo lavaggi frequenti possono solo peggiorare il colore e la vitalità delle tue ciocche e non solo si possono anche rimuovere gli oli naturali. Neanche l’opposto aiuta, la scarsa frequenza o insufficiente fa accumulare il sebo, sudore e sporcizia, e si va a creare un habitat per funghi e batteri.

Prestare attenzione anche alla temperatura dell’acqua meglio tiepida che calda, perché mantiene le cuticole chiuse e migliora la resa del colore. Dopo aver fatto lo shampoo ricorda di fare un risciacquo con acqua fredda così da mantenere le cuticole chiuse e non si sbiadisce il colore. Dopo lo shampoo ricorda di applicare un balsamo nutriente, mentre una volta alla settimana distribuire una maschera ristrutturante per ridare morbidezza e lucentezza.

Ogni volta che si espongono i capelli ai raggi UV e agli strumenti caldi (come phon, piastra) per lo styling devi sempre usare dei prodotti con filtri UV così da proteggere la cute sensibile della testa. Inoltre ricorda di applicare sempre un termoprotettore prima di asciugare i capelli.

Cosa consigliano i parrucchieri?

Dopo aver seguito i consigli sopra suggeriti, i parrucchieri ricordano di tagliare regolarmente le punte e idratarle in profondità, noterai che la chioma avrà un aspetto più uniforme e curato. Fare sempre una maschera settimanale che va a nutrire la radice dei capelli e lenire il cuoio capelluto. In caso di capelli particolarmente suscettibili alle tinte provare ad alternare con prodotti riflessanti o trattamenti naturali.