Capelli sempre perfetti come quelli di Silvia Toffanin, il segreto sta tutto nel colore

Da vent’anni la stessa chioma lunghissima e luminosa accompagna il volto più noto del pomeriggio Mediaset. Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, ha costruito la sua immagine su un elemento che non cambia mai ma che in realtà cambia continuamente.

I capelli, lunghi oltre le spalle, con quella riga laterale che ormai è un marchio di fabbrica. A guardarli bene, si scopre che il segreto non è nel taglio, che resta volutamente semplice, ma in quel colore che sembra naturale e invece è frutto di un lavoro minuzioso. Una base castana illuminata con sfumature studiate per dare luce senza stravolgere.

La tecnica che trasforma il castano in un gioco di luce

Il punto di partenza è un castano naturale intenso, una base che da sola rischierebbe di appesantire lo sguardo. Il lavoro dei professionisti che seguono la conduttrice parte da qui: aggiungere profondità senza perdere luminosità. Si parte da un castano nocciola o cioccolato, a seconda della stagione, e si interviene con schiariture che non toccano la radice. Le tecniche sono il balayage e lo shatush, entrambe eseguite a mano libera per evitare quei contrasti netti che la stagnola crea. Le sfumature vanno dal caramello al biondo grano, con punte che nei mesi estivi possono arrivare a un biondo sabbia molto chiaro. La difficoltà tecnica, per una base castana, sta nell’evitare i riflessi ramati o dorati che spesso emergono quando si schiarisce. Per questo si lavora con il controcolore, neutralizzando le dominanti calde e ottenendo un biondo freddo che si fonde perfettamente con lo scuro della radice. Il risultato è una chioma che sembra mossa dal sole, senza quelle righe di demarcazione che tradiscono il passaggio in salone.

La riga laterale e il gioco delle proporzioni

La riga leggermente bassa e il ciuffo che cade morbido sull’occhio non sono dettagli casuali. Creano un punto focale proprio nella zona di passaggio tra la base scura e le schiariture, dove la luce naturale cade e mette in risalto il lavoro fatto. Il taglio, un classico one length senza scalature vistose, lascia che sia il colore a fare tutto. Le lunghezze seguono una logica precisa: più scure vicino al viso, più chiare verso il basso, in modo da dare movimento anche quando i capelli sono fermi. In televisione, con le luci dello studio che cambiano continuamente, questa stratificazione di toni restituisce una luminosità costante, senza zone d’ombra che appesantiscono.

E c’è un altro vantaggio, forse il più importante per chi lavora ogni giorno davanti alle telecamere: la ricrescita non si vede. Le sfumature morbide permettono di allungare i tempi tra un ritocco e l’altro, mantenendo l’effetto naturale per settimane. Il vero lusso, alla fine, è proprio questo: un colore che non sembra colorato.