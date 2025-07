Capelli perfetti in 5 minuti: il trucco segreto che i parrucchieri non vogliono farti sapere

Ci sono mattine in cui proprio non ho voglia di sistemarmi i capelli. Mi succede in particolare in estate, quando il caldo rende tutto impossibile.

Ogni volta che capita ricorro al trucco che mi ha dato la mia amica Giulia, una parrucchiera. Con pochi sforzi, permette di avere capelli perfetti in cinque minuti anche senza andare in salone. L’effetto? Quello di una messa in piega professionale.

Il trucco che i parrucchieri non vogliono farti sapere: come rendere perfetti i tuoi capelli

Tutto comincia dalla sera precedente. Prima di dormire, spruzza un leave-in conditioner leggero sulle lunghezze e lega i capelli in una treccia morbida o uno chignon alto (non troppo stretto). In proposito, ti consiglio una guida su come fare lo chignon.

Al risveglio, avrai onde naturali e volume senza calore.

Il mattino dopo? Il segreto è uno solo. I parrucchieri lo usano sempre nei backstage, prima delle foto o delle sfilate, ma raramente ne parlano fuori dal salone.

Lo spray texturizzante secco (diverso dalla lacca e dallo shampoo secco) è il prodotto che trasforma i capelli piatti, spenti o “del giorno dopo” in una chioma voluminosa, piena di vita e apparentemente curata.

Il procedimento per applicarlo in 5 minuti, facile e veloce

Dividi i capelli a strati con le dita, partendo dalla nuca e risalendo verso la sommità della testa. Spruzza lo spray texturizzante a circa 20-25 cm dalle radici, sollevando le ciocche una alla volta. Massaggia delicatamente con le dita, “sporcando” un po’ le radici (non avere paura di scompigliare i capelli: è l’effetto vissuto che crea volume).

In tre step e con un minimo di pazienza, nonché cinque minuti di tempo, avrai risolto il problema dei capelli annodati e malmessi.

Inoltre non avrai neanche bisogno di usare la piastra, che spesso, inutile dirlo, rovina i capelli più belli. Altro trucco che i parrucchieri non ti dicono: prendi una spazzola piatta (non tonda!) e il phon. Basta qualche colpo d’aria calda sulle radici, spingendo i capelli all’indietro o di lato con la spazzola. In 2 minuti, il volume c’è e l’effetto “svegliata da poco” sparisce.

Insomma, non hai necessariamente bisogno di andare in salone per sistemare i tuoi capelli e renderli bellissimi. Basta soltanto informarsi bene.

E se i capelli sono proprio impresentabili? Il foulard è il tuo miglior alleato. Piega un foulard sottile a fascia e usalo come cerchietto o turbante, lasciando uscire qualche ciocca davanti. Fa subito “effetto look studiato”, nasconde tutto e ti salva in ogni stagione.