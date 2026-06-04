Capelli grigi a 20 anni, ogni quanto fare il colore (senza rovinarli e senza ossessioni)

Vedere i primi capelli grigi a vent’anni può essere uno shock, ma è un fenomeno più comune di quanto si creda. La comparsa precoce dei capelli bianchi dipende principalmente da fattori genetici, stress ossidativo e talvolta carenze di vitamina B12 o rame.

Non è un segno di malattia né di invecchiamento precoce. A questa età, la scelta di coprirli dipende esclusivamente dal desiderio personale, non da una necessità estetica. Il problema è che tingere i capelli troppo frequentemente può danneggiarli, specialmente se si usano colori permanenti con ammoniaca e ossidanti.

La regola d’oro è non coprire ogni singolo capello bianco non appena spunta: i grigi si notano molto meno di quanto si creda, e una ricrescita di qualche millimetro è spesso appena visibile.

Ogni quanto tingere: dai 20 ai 40 giorni per il colore permanente, una volta al mese per quello temporaneo

La frequenza ideale per ritoccare il colore dipende dal tipo di tinta e dalla velocità di crescita dei capelli (in media 1-1,5 cm al mese). Per un colore permanente, il ritocco alle radici va fatto ogni 20-30 giorni se il contrasto tra il colore naturale e il grigio è molto evidente (ad esempio capelli scuri con bianchi sparsi). Per chi ha capelli chiari o grigi molto diffusi, si può arrivare a 40 giorni.

Un errore comune è applicare la tinta su tutta la lunghezza ogni volta: basta ritoccare solo le radici, per non accumulare pigmento sulle lunghezze e seccarle. In alternativa, si possono usare colori temporanei (mascherate, shampoo coloranti o henné neutro) che durano 4-6 lavaggi e non danneggiano il capello. Questi prodotti sono ideali per chi vuole provare a coprire i grigi senza impegno o per chi ha pochi capelli bianchi sparsi. Per i primi capelli grigi, spesso bastano 3-4 applicazioni all’anno con un colore semipermanente.

Come preservare la salute dei capelli tra un colore e l’altro (e quando lasciarli stare)

Tingere spesso i capelli a vent’anni può indebolirli se non si adottano accorgimenti. Tra un colore e l’altro, usa shampoo e balsami specifici per capelli colorati, senza solfati, che aiutano a fissare il pigmento e a idratare. Una maschera nutriente a base di olio di cocco o burro di karité una volta a settimana previene la secchezza. Limita l’uso di piastre e phon ad alta temperatura, che accelerano lo sbiadimento del colore e danneggiano la fibra. Se il tuo obiettivo è accettare gradualmente i grigi, puoi optare per un colore che si avvicini al tuo naturale ma con qualche riflesso, in modo che la ricrescita sia meno evidente.

Oppure, puoi scegliere di non tingere affatto: i capelli grigi a vent’anni, se sani e lucenti, possono essere un tratto distintivo e originale. La vera domanda non è “ogni quanto devo tingere?”, ma “quanto mi sento a mio agio con i miei capelli così come sono?”. A vent’anni, c’è tempo per decidere. E i capelli, a differenza di molte cose, ricrescono sempre. Anche i grigi.