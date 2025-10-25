Il segreto delle hairstylist per dare volume ai capelli più sottili, basta poco

Chi ha i capelli sottili lo sa, anche dopo aver fatto lo shampoo, applicato il balsamo e mille prodotti volumizzanti, la chioma tende sempre a sgonfiarsi dopo poche ore. Cosa significa? Semplice ci ritroviamo con radici piatte, punte spente e quella sensazione di capelli che non tengono mai la piega. Però con qualche accorgimento e segreto suggerito dalle hairstylist puoi ridare corpo e volume anche ai capelli più fini, senza rovinarli né appesantirli.

Come dare volume ai capelli fini: il segreto delle haitstylist

Se si vuole dare volume ai capelli fini il segreto non è l’uso di un prodotto giusto, ma nel modo in cui lavi e asciughi i capelli, ma anche nei piccoli gesti della routine quotidiana che possono fare la differenza.

Lo shampoo può fare la differenza. Il primo passo per dare volume è alleggerire la chioma. Molti prodotti per capelli sottili contengono siliconi o agenti filmanti che, seppur donano morbidezza, finiscono per appesantire le radici. Scegliere sempre uno shampoo volumizzante o rinforzante con ingredienti leggeri come estratti di bambù, biotina o proteine del riso.

Andare ad applicare lo shampoo solo sul cuoio capelluto, massaggiando bene con i polpastrelli per stimolare la circolazione. Le lunghezze si puliranno automaticamente durante il risciacquo, evitando di stressarle. Non strofinarle!

Applicare il balsamo o la maschera solo sulle punte, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare con abbondante acqua tiepida.

Un ultimo risciacquo con acqua fredda aiuta a chiudere le cuticole e rendere i capelli più lucidi e leggeri. Adesso lo step finale è l’asciugatura dei capelli, si devono asciugare a testa in giù, sollevando le radici con le dita o con una spazzola piatta, è uno dei metodi più efficaci per ottenere volume naturale.

Facendo così si tamponano i capelli con un asciugamano in microfibra (non si deve strofinare) poi applicare una mousse leggera volumizzante o uno spray texturizzante solo sulle radici. Si consiglia di inclinare la testa in avanti e asciugare con il phon a temperatura media, muovendo le ciocche con le dita. Quando sono quasi asciutti, torna dritta e completa l’asciugatura sollevando le radici con la spazzola. Il calore e la direzione del flusso d’aria creeranno volume senza gonfiare troppo le lunghezze, noterai la differenza.

Il segreto delle hairstylist è questo! Una volta terminata l’asciugatura, non dimenticare il colpo d’aria fredda del phon. Blocca la piega e aiuta a fissare il volume alle radici, evitando che si abbassi dopo poche ore.

Puoi anche vaporizzare un po’ di spray salino o dry shampoo sulle radici: non solo assorbe l’eccesso di sebo, ma crea una texture più corposa e duratura. Prova con questi piccoli gesti che fanno la differenza

Cambia spesso la riga così purtroppo tenerla sempre nello stesso punto tende a schiacciare i capelli.

Evita di toccarli continuamente

Tagliare le punte regolarmente: le doppie punte fanno perdere volume e movimento.

Preferisci tagli scalati che alleggeriscono e danno dinamismo alla chioma.

Il super segreto delle hairstylist

Il volume perfetto non si ottiene con prodotti miracolosi, ma con costanza e gesti mirati. Devi sempre scegliere cosmetici leggeri, asciuga con cura e concediti qualche coccola in più con maschere nutrienti ma bilanciate. Noterai che col tempo, anche i capelli più sottili ritroveranno corpo, movimento e un aspetto più pieno senza bisogno di esagerare con prodotti o styling aggressivi.