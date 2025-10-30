Desideri i capelli con le onde? Soluzione zero stress e massimo effetto, provaci subito!

Se non hai il tempo di andare dal parrucchiere, ma desideri tanto avere i capelli con le onde, ti svelo come fare, non è poi così difficile. Avere i capelli mossi è il desiderio di molte donne soprattutto chi ha i capelli un po’ ribelli o lisci, ma preferisce dare un tocco speciale al capello. Non è necessario avere la piastra si può procedere ugualmente. Non resta che scoprire come realizzare i capelli con le onde a casa.

Capelli con onde non è mai stato facile farli a casa anche senza piastra

Alzi la mano chi non ha mai desiderato avere dei capelli con onde che sembrano naturali, basta andare dal parrucchiere e saremo subito accontentate, ma quando questo non è possibile? Nessun problema, oggi siamo qui per svelarti cosa fare per realizzare i capelli con onde anche senza piastra. Ovviamente per chi ha in possesso della piastra adatta è molto più semplice e veloce. Veniamo al nocciolo della questione, se si desidera realizzare i capelli con le onde senza piastra procedere così. Ovviamente ti consiglio la soluzione non solo facile, ma anche veloce e zero stress, per un risultato da urlo.

Iniziamo con il lavaggio dei capello, dopo aver fatto lo shampoo e applicato il balsamo sciacquiamo e tamponiamo delicatamente con un asciugamano, non stringere troppo.

Distribuire sulla chioma una mousse volumizzante o uno spray texturizzante che aiuta a mantenere la forma delle onde più a lungo, me l’ha svelato il mio parrucchiere questo trucco.

Fatto ciò fare delle trecce o usare i bigodini, lasciamo per un paio di ore e per una notte intera e poi il mattino seguente sciogliamo le trecce o rimuoviamo i bigodini e notiamo la differenza. Pettina con le dita o un pettine a denti larghi, evitando l’uso di spazzole troppo strette che rischiano di rovinare la texture.

In alternativa possiamo avvalerci della spazzola e phon, soluzione indicata per chi non ha molto tempo a disposizione, ma anche molta dimestichezza. Scegliere una spazzola dal diametro stretto se si desidera un’onda meno definita. Per un’onda più definita occorre una spazzola con diametro ampio.

Avvolgere la ciocca di capelli sulla spazzola con un movimento dolce dall’alto verso al basso, fare così fino a terminare tutta la chioma. Applicare sui capelli un prodotto termoprotettore e la temperatura del phon non deve essere troppo caldo. Appena terminato ricorda di applicare ogni ciocca con un becco d’oca a piega ultimata e scioglietele soltanto dopo qualche ora.

Onde con la piastra

Per chi possiede la piastra è molto più semplice realizzarle, i capelli devono essere asciutti e si devono realizzare le ciocche una ad una. Il segreto sta ad avvolgere la ciocca alla piastra e poi si deve girare tenendola inclinata procedendo fino alle punte. In commercio esistono diverse piastre si può scegliere quella adatta alle onde che desideriamo realizzare.