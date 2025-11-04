Candele natalizie IKEA: le novità più interessanti per illuminare e profumare la casa durante le feste

Belle ed eleganti, rendi la tua casa più accogliente a Natale con le candele natalizie di Ikea!

candela Ikea

Con l’arrivo della stagione natalizia, Ikea propone decorazioni e accessori per la casa perfette per rendere ogni angolo dell’abitazione più accogliente e festoso. Tra i protagonisti non passano inosservate loro: le candele natalizie.

Le candele natalizie Ikea fanno parte della linea stagionale Vinterfint 2025 che comprende, quindi, tanti altri addobbi di Natale: luci, tessili, accessori decorativi e tanto altro ancora. Il design è caratterizzato da linee semplici e colori neutri, ideali per chi è alla ricerca di un prodotto minimal ispirato alla tradizione nordica.

Non solo candele, la collezione include anche portacandele decorativi e lanterne, da posizionare anche all’ingresso o nel centrotavola. Scopriamo insieme quali sono i prodotti da mettere subito nel carrello!

Le candele natalizie più belle le trovi da Ikea

Sono tante le idee originali e creative proposte da Ikea. Le candele di Natale diventeranno il tuo accessorio preferito del mese di dicembre!

Le candele natalizie più belle le trovi da Ikea – Pourfemme.it – Fonte foto Ikea

Non solo candele profumate in vetro con diverse fantasie, dal biscotto pan di zenzero ai bastoncini di zucchero, Ikea sorprende la community con una candela profumata originale: il barattolo metallo ispirato alle decorazioni per l’albero di Natale. La candela diffonde un piacevole aroma di spezie invernali e, una volta consumata, puoi conservare la pallina e aggiungere un tocco decorativo all’ambiente!

Anche la candela a forma di mela a soli 2,95 euro è un must da avere quest’inverno in casa. Ti basterà sollevare il coperchio, accendere la candela e attendere che l’aroma si diffonda in tutta la stanza: si creerà un’atmosfera accogliente, perfetta per entrare nel mood natalizio. La trovi in tre tonalità: rossa, bianca e dorata.

Il candeliere per quattro candele è perfetto per decorare il camino o la mensola con altri addobbi natalizi. Alto quasi 30 cm, donerà alla casa un aspetto più festoso e colorato. Se posizionato accanto al cero senza profumo a forma di pupazzo di neve, tutto diventerà ancora più magico.

Ricercatissimo anche il candeliere verde scuro da posizionare nel centrotavola durante le feste di Natale: potrai decorarlo con le candele a spirale rosse o verdi così da richiamare i colori del giorno più magico dell’anno.

I prezzi sono accessibili a chiunque: da Ikea puoi spendere dai 2 – 3 euro fino ai 15 euro per le candele e i portacandele in base al materiale e alle dimensioni scelte. La collezione la trovi sia negozi che online.

Le candele, inoltre, rimangono anche un’idea versatile da fare durante le feste: sono economiche, eleganti e sempre molto utili, soprattutto per chi ama decorare ogni angolo della casa.

