Candele natalizie IKEA: le novità più interessanti per illuminare e profumare la casa durante le feste

Con l’arrivo della stagione natalizia, Ikea propone decorazioni e accessori per la casa perfette per rendere ogni angolo dell’abitazione più accogliente e festoso. Tra i protagonisti non passano inosservate loro: le candele natalizie.

Le candele natalizie Ikea fanno parte della linea stagionale Vinterfint 2025 che comprende, quindi, tanti altri addobbi di Natale: luci, tessili, accessori decorativi e tanto altro ancora. Il design è caratterizzato da linee semplici e colori neutri, ideali per chi è alla ricerca di un prodotto minimal ispirato alla tradizione nordica.

Non solo candele, la collezione include anche portacandele decorativi e lanterne, da posizionare anche all’ingresso o nel centrotavola. Scopriamo insieme quali sono i prodotti da mettere subito nel carrello!

Le candele natalizie più belle le trovi da Ikea

Sono tante le idee originali e creative proposte da Ikea. Le candele di Natale diventeranno il tuo accessorio preferito del mese di dicembre!

Non solo candele profumate in vetro con diverse fantasie, dal biscotto pan di zenzero ai bastoncini di zucchero, Ikea sorprende la community con una candela profumata originale: il barattolo metallo ispirato alle decorazioni per l’albero di Natale. La candela diffonde un piacevole aroma di spezie invernali e, una volta consumata, puoi conservare la pallina e aggiungere un tocco decorativo all’ambiente!

Anche la candela a forma di mela a soli 2,95 euro è un must da avere quest’inverno in casa. Ti basterà sollevare il coperchio, accendere la candela e attendere che l’aroma si diffonda in tutta la stanza: si creerà un’atmosfera accogliente, perfetta per entrare nel mood natalizio. La trovi in tre tonalità: rossa, bianca e dorata.

Il candeliere per quattro candele è perfetto per decorare il camino o la mensola con altri addobbi natalizi. Alto quasi 30 cm, donerà alla casa un aspetto più festoso e colorato. Se posizionato accanto al cero senza profumo a forma di pupazzo di neve, tutto diventerà ancora più magico.

Ricercatissimo anche il candeliere verde scuro da posizionare nel centrotavola durante le feste di Natale: potrai decorarlo con le candele a spirale rosse o verdi così da richiamare i colori del giorno più magico dell’anno.

I prezzi sono accessibili a chiunque: da Ikea puoi spendere dai 2 – 3 euro fino ai 15 euro per le candele e i portacandele in base al materiale e alle dimensioni scelte. La collezione la trovi sia negozi che online.

Le candele, inoltre, rimangono anche un’idea versatile da fare durante le feste: sono economiche, eleganti e sempre molto utili, soprattutto per chi ama decorare ogni angolo della casa.