Cambio stagione e la caduta dei capelli, come intervenire e quando

Con l’arrivo dell’autunno molte persone notano più capelli sulla spazzola, sul cuscino o durante la doccia. La caduta stagionale è spesso un fenomeno naturale, ma ci sono segnali che non devono essere sottovalutati. Ecco quando intervenire e quali accorgimenti possono aiutare. Il cambio di stagione e la caduta dei capelli sono strettamente collegati. Soprattutto in autunno, tra settembre e novembre, può verificarsi un aumento temporaneo dei capelli che cadono quotidianamente. Questo fenomeno dipende dal normale ciclo di crescita del capello e non indica necessariamente un problema di salute. In condizioni normali si possono perdere circa 50-100 capelli al giorno, anche se il numero varia da persona a persona. Durante alcuni periodi dell’anno la quantità può aumentare. La caduta stagionale tende …

Con l’arrivo dell’autunno molte persone notano più capelli sulla spazzola, sul cuscino o durante la doccia. La caduta stagionale è spesso un fenomeno naturale, ma ci sono segnali che non devono essere sottovalutati. Ecco quando intervenire e quali accorgimenti possono aiutare.

Il cambio di stagione e la caduta dei capelli sono strettamente collegati. Soprattutto in autunno, tra settembre e novembre, può verificarsi un aumento temporaneo dei capelli che cadono quotidianamente. Questo fenomeno dipende dal normale ciclo di crescita del capello e non indica necessariamente un problema di salute.

In condizioni normali si possono perdere circa 50-100 capelli al giorno, anche se il numero varia da persona a persona. Durante alcuni periodi dell’anno la quantità può aumentare. La caduta stagionale tende generalmente a risolversi spontaneamente, ma è importante osservare durata, intensità ed eventuali cambiamenti nella densità della chioma.

Perché in autunno cadono più capelli? La spiegazione che molti ignorano

I capelli attraversano diverse fasi: crescita, transizione e riposo. Al termine del ciclo, il capello cade lasciando spazio a uno nuovo. Durante il periodo autunnale può aumentare il numero dei follicoli che si trovano nella fase di riposo, chiamata telogen, rendendo la perdita più evidente.

Non sempre, però, la stagione è l’unica responsabile. Stress, carenze nutrizionali, cambiamenti ormonali e alcune condizioni mediche possono contribuire alla caduta. Anche una malattia accompagnata da febbre o un dimagrimento importante possono provocare una perdita temporanea, spesso visibile dopo alcune settimane o mesi. Per questo è utile distinguere un normale ricambio da un diradamento progressivo.

Caduta dei capelli: quando preoccuparsi e cosa fare per proteggerli

Se la caduta dei capelli dura oltre due o tre mesi, diventa particolarmente intensa oppure compaiono zone diradate, è consigliabile rivolgersi a un dermatologo. Una valutazione specialistica permette di individuare eventuali cause e stabilire se siano necessari esami specifici. Anche prurito persistente, arrossamento del cuoio capelluto o perdita a chiazze richiedono attenzione senza aspettare la fine della stagione.

Per favorire la salute dei capelli durante il cambio stagione è importante seguire un’alimentazione equilibrata, con un adeguato apporto di proteine, ferro e altri nutrienti essenziali. Meglio evitare trattamenti aggressivi, acconciature troppo strette e calore eccessivo. Gli integratori non sono sempre necessari e dovrebbero essere utilizzati quando esiste una reale indicazione. Shampoo delicati e una corretta cura del cuoio capelluto possono limitare i danni al fusto, ma non sostituiscono eventuali terapie mirate. Se il diradamento continua, il dermatologo potrà valutare le possibili cause e indicare il trattamento più appropriato.