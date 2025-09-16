Il calendario dell’avvento Kiko 2025 è già virale: ecco cosa c’è dentro

Ogni anno si accende la caccia al calendario dell’avvento più desiderato. Se una volta i calendari contenevano cioccolatini, oggi il settore beauty ha preso il sopravvento e ha trasformato questo oggetto in un vero must-have di stagione. Quest’anno Kiko ha già fatto parlare di sé con un cofanetto che sembra pensato per diventare virale.

Non solo perché racchiude i suoi prodotti più amati, ma anche perché l’estetica del packaging riesce a mescolare eleganza e gioco, facendo venire voglia di posizionarlo in bella vista, quasi fosse un pezzo d’arredo. E guardando le reazioni sui social, è evidente che il pubblico lo abbia già eletto a protagonista indiscusso delle festività.

Il regalo beauty più desiderato del Natale da Kiko per te

Il cofanetto si presenta con un design raffinato che richiama un villaggio innevato, elegante ma con un tocco giocoso che invita a non tenerlo nascosto. A differenza dei calendari tradizionali, questo ha una struttura a due livelli: un’apertura a ribalta nella parte alta e un cassetto estraibile centrale.

La cura nei dettagli lo rende più simile a un portagioie che a un semplice packaging stagionale, tanto che può essere riutilizzato anche dopo le feste come organizer o trousse. È proprio questa combinazione di estetica e funzionalità a renderlo un oggetto che non passa inosservato.

Quello che conquista davvero, però, è il contenuto. Kiko ha selezionato 24 sorprese che coprono l’intera routine di bellezza. Dentro ci sono icone intramontabili come il 3D Hydra Lipgloss, famoso per la sua capacità di accendere le labbra di luce, e l’Extra Sculpt Mascara che regala subito volume panoramico alle ciglia.

Non manca l’Unlimited Double Touch, uno dei prodotti più amati per la sua tenuta a prova di giornata, proposto in un’edizione speciale che lo rende ancora più esclusivo.

24 giorni di bellezza: cosa altro trovi nel calendario Kiko 2025

Accanto ai bestseller ci sono stick illuminanti cremosi, blush setosi, polveri compatte e rossetti in diverse texture, dal matte al glossy, così da poter giocare con i finish in base all’umore. Non è solo make-up: il calendario include anche piccoli prodotti skincare che accompagnano la pelle durante l’inverno, un profumo solido che aggiunge un tocco personale e qualche accessorio pratico.

Tutto calibrato tra formati full size e mini, per dare la possibilità sia di arricchire il proprio beauty case sia di avere versioni leggere da portare in viaggio.

La varietà dei prodotti evita la ripetizione e crea un crescendo che accompagna il clima natalizio. Nei primi giorni si trovano prodotti più versatili, perfetti per tutti, mentre man mano che ci si avvicina alla vigilia spuntano tonalità e formule più audaci, pensate per le serate di festa. Non ci sono regole rigide: ognuno può decidere di seguire l’ordine o inventare il proprio percorso, rendendo l’esperienza ancora più personale.

Il formato è parte integrante del divertimento. Alcuni prodotti sono grandi classici in full size, altri sono mini taglie ideali da infilare in borsa o nel beauty da viaggio. Questa alternanza non solo aumenta il valore percepito, ma rende l’apertura quotidiana più sorprendente.

Il mix spazia da labbra e occhi fino alla pelle, passando per piccole chicche che vanno oltre il make-up tradizionale, come gli accessori e il profumo solido che profuma di rituale intimo. E il costo? 149 euro.