Cacao e cannella insieme? È il motivo per cui questo plumcake sparisce in mezz’ora

Plumcake al cioccolato e cannella morbido e profumato, perfetto per colazioni e merende golose: ricetta facile, veloce ed irresistibile, così buono che sparisce in mezz’ora.

Non so te, ma per me un plumcake morbido e profumato è uno di quei piccoli piaceri che rendono la giornata subito più dolce. Il Plumcake al cioccolato e cannella è esattamente questo: appena lo tagli, il profumo del cacao e della cannella invade la cucina e ti fa venire voglia di assaggiarne subito un pezzetto. È uno di quei dolci che spariscono in un attimo, perché tra morbidezza e gusto intenso non c’è nessuno che possa resistergli.

Quello che amo di questo plumcake è la semplicità degli ingredienti: uova, zucchero, farina e un po’ di cacao amaro, che con la cannella, aggiunge quel tocco speciale che lo rende unico. Non serve essere pasticceri esperti per un risultato perfetto, ma bastano pochi minuti di preparazione e il forno fa il resto. Ti garantisco che ogni volta che lo preparo per amici o familiari, finisce prima ancora di dire “buon appetito”.

Plumcake al cioccolato e cannella: la versione più gusto che fa impazzire tutti!

Allora dai, procurati gli ingredienti e mettiti all’opera, ti faccio vedere che è facilissimo e il risultato sarà di una morbidezza da perdere la testa. Vedrai che già mentre lo prepari e sentirai il profumo di cacao e cannella in tutta la casa, te ne innamorerai. Quindi basta chiacchiere, allaccia il grembiule e iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 25-30 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il Plumcake al cioccolato e cannella

Stampo da 28 cm

4 uova

200 g di zucchero

80 ml di olio di semi di girasole

1 bustina di vanillina

40 ml di acqua

20 g di cacao amaro in polvere

1 bustina di lievito per dolci in polvere

1 cucchiaino o più di cannella in polvere

20 g di miele

200 g di farina 00

Come si prepara il Plumcake al cioccolato e cannella

Inizia montando le uova in una ciotola capiente insieme allo zucchero, fino ad ottenere una crema chiara e spumosa: pensa che più aria incorpori, più soffice sarà il risultato. Aggiungi ora l’olio di semi, l’acqua e il miele, mescolando delicatamente con movimenti circolari, in modo da amalgamare il tutto senza smontare il composto. Setaccia la farina insieme al cacao, alla cannella e al lievito e uniscili all’impasto poco per volta, mescolando con una spatola dal basso verso l’alto, così non perdi tutta l’aria incorporata prima. Versa l’impasto nello stampo da plumcake leggermente imburrato o rivestito con carta forno. Inforna a 180 gradi ventilato per circa 25-30 minuti e prima di sfornarlo fai per sicurezza la prova dello stecchino: deve uscire pulito o con qualche briciola umida, ma senza impasto crudo. Una volta cotto, lascia raffreddare qualche minuto nello stampo, poi estrailo delicatamente, facendolo completamente raffreddare su una grata. Questo sai perché? In pratica permette di mantenere morbidezza e consistenza perfetta. Poi se vuoi, puoi gustarlo semplice oppure accompagnarlo con una tazza di tè, caffè o cioccolata calda, ma credimi, anche da solo è impossibile resistere.

Il Plumcake al cioccolato e cannella è un dolce semplice da preparare, ma incredibilmente goloso e profumato. Morbido, aromatico e perfetto a Natale ma ogni volta che vuoi concederti un morso goloso. Se vuoi provare poi un’altra variante altrettanto golosa, prova anche il plumcake all’arancia, anche così è pazzesco, provare per credere. Buon appetito!