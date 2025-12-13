Cacao e cannella insieme? È il motivo per cui questo plumcake sparisce in mezz’ora

Plumcake al cioccolato e cannella: morbido, profumato ed irresistibile, perfetto per colazioni e merende golose a Natale e non solo!
Non so te, ma per me un plumcake morbido e profumato è uno di quei piccoli piaceri che rendono la giornata subito più dolce. Il Plumcake al cioccolato e cannella è esattamente questo: appena lo tagli, il profumo del cacao e della cannella invade la cucina e ti fa venire voglia di assaggiarne subito un pezzetto. È uno di quei dolci che spariscono in un attimo, perché tra morbidezza e gusto intenso non c’è nessuno che possa resistergli.
Quello che amo di questo plumcake è la semplicità degli ingredienti: uova, zucchero, farina e un po’ di cacao amaro, che con la cannella, aggiunge quel tocco speciale che lo rende unico. Non serve essere pasticceri esperti per un risultato perfetto, ma bastano pochi minuti di preparazione e il forno fa il resto. Ti garantisco che ogni volta che lo preparo per amici o familiari, finisce prima ancora di dire “buon appetito”.
Plumcake al cioccolato e cannella: la versione più gusto che fa impazzire tutti!
Allora dai, procurati gli ingredienti e mettiti all’opera, ti faccio vedere che è facilissimo e il risultato sarà di una morbidezza da perdere la testa. Vedrai che già mentre lo prepari e sentirai il profumo di cacao e cannella in tutta la casa, te ne innamorerai. Quindi basta chiacchiere, allaccia il grembiule e iniziamo!
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 25-30 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per il Plumcake al cioccolato e cannella
Stampo da 28 cm
- 4 uova
- 200 g di zucchero
- 80 ml di olio di semi di girasole
- 1 bustina di vanillina
- 40 ml di acqua
- 20 g di cacao amaro in polvere
- 1 bustina di lievito per dolci in polvere
- 1 cucchiaino o più di cannella in polvere
- 20 g di miele
- 200 g di farina 00
Come si prepara il Plumcake al cioccolato e cannella
- Inizia montando le uova in una ciotola capiente insieme allo zucchero, fino ad ottenere una crema chiara e spumosa: pensa che più aria incorpori, più soffice sarà il risultato.
- Aggiungi ora l’olio di semi, l’acqua e il miele, mescolando delicatamente con movimenti circolari, in modo da amalgamare il tutto senza smontare il composto.
- Setaccia la farina insieme al cacao, alla cannella e al lievito e uniscili all’impasto poco per volta, mescolando con una spatola dal basso verso l’alto, così non perdi tutta l’aria incorporata prima.
- Versa l’impasto nello stampo da plumcake leggermente imburrato o rivestito con carta forno. Inforna a 180 gradi ventilato per circa 25-30 minuti e prima di sfornarlo fai per sicurezza la prova dello stecchino: deve uscire pulito o con qualche briciola umida, ma senza impasto crudo.
- Una volta cotto, lascia raffreddare qualche minuto nello stampo, poi estrailo delicatamente, facendolo completamente raffreddare su una grata. Questo sai perché? In pratica permette di mantenere morbidezza e consistenza perfetta. Poi se vuoi, puoi gustarlo semplice oppure accompagnarlo con una tazza di tè, caffè o cioccolata calda, ma credimi, anche da solo è impossibile resistere.
Il Plumcake al cioccolato e cannella è un dolce semplice da preparare, ma incredibilmente goloso e profumato. Morbido, aromatico e perfetto a Natale ma ogni volta che vuoi concederti un morso goloso. Se vuoi provare poi un’altra variante altrettanto golosa, prova anche il plumcake all’arancia, anche così è pazzesco, provare per credere. Buon appetito!