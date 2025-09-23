Burrosi e cioccolatosi | i baci più irresistibili di sempre

Baci di dama: i baci più burrosi e cioccolatosi che ci siano e soprattutto i più irresistibili del mondo, li prepari in un lampo! Ti dico la verità, ogni volta che preparo i baci di dama non faccio in tempo a metterli sul piatto che spariscono. Non sono semplici biscotti, sono piccoli gioielli che si sciolgono in bocca. Hai presente quella consistenza friabile che si spezza al primo morso e subito arriva la crema di cioccolato fuso che lega i due dischetti? Beh, un morso e sei fregata, perché non ti fermi più, come succede a me, te lo garantisco! I baci di dama sono burrosi e cioccolatosi come pochi, forse è proprio per questo che ti rubano il cuore. …

Baci di dama: i baci più burrosi e cioccolatosi che ci siano e soprattutto i più irresistibili del mondo, li prepari in un lampo!

Ti dico la verità, ogni volta che preparo i baci di dama non faccio in tempo a metterli sul piatto che spariscono. Non sono semplici biscotti, sono piccoli gioielli che si sciolgono in bocca. Hai presente quella consistenza friabile che si spezza al primo morso e subito arriva la crema di cioccolato fuso che lega i due dischetti? Beh, un morso e sei fregata, perché non ti fermi più, come succede a me, te lo garantisco!

I baci di dama sono burrosi e cioccolatosi come pochi, forse è proprio per questo che ti rubano il cuore. E poi sai qual è la parte più bella? Pochi ingredienti, zero complicazioni e un risultato che sembra da pasticceria. Parliamo infatti di solo farina, zucchero, mandorle e cioccolato, tutto qui, eppure il risultato è un capolavoro. Credimi che ogni volta che li porto a tavola mi sento dire “ma dove li hai comprati?”. E io sorrido, perché li ho fatti con le mie mani ed è una soddisfazione quando lo scoprono!

Baci di dama: i biscotti farciti più golosi del web!

Insomma, questi biscotti sono perfetti in mille occasioni, con il caffè dopo pranzo, come dolcetto da tè, oppure in una scatola carina da regalare. E allora che aspetti? Allaccia il grembiule, prepara il forno e metti su il cioccolato, oggi si fanno i baci di dama e non si discute. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 10-12 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i baci di dama

Per circa 50 baci di dama

150 g di burro

150 g di farina 00

Farina di mandorle 150 g

Zucchero 150 g

30 g di albumi

1 pizzico di sale

180 g di cioccolato fondente per farcire

Come si preparano i baci di dama