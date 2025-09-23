Burrosi e cioccolatosi | i baci più irresistibili di sempre

Baci di dama: i baci più burrosi e cioccolatosi che ci siano e soprattutto i più irresistibili del mondo, li prepari in un lampo!
Ti dico la verità, ogni volta che preparo i baci di dama non faccio in tempo a metterli sul piatto che spariscono. Non sono semplici biscotti, sono piccoli gioielli che si sciolgono in bocca. Hai presente quella consistenza friabile che si spezza al primo morso e subito arriva la crema di cioccolato fuso che lega i due dischetti? Beh, un morso e sei fregata, perché non ti fermi più, come succede a me, te lo garantisco!
I baci di dama sono burrosi e cioccolatosi come pochi, forse è proprio per questo che ti rubano il cuore. E poi sai qual è la parte più bella? Pochi ingredienti, zero complicazioni e un risultato che sembra da pasticceria. Parliamo infatti di solo farina, zucchero, mandorle e cioccolato, tutto qui, eppure il risultato è un capolavoro. Credimi che ogni volta che li porto a tavola mi sento dire “ma dove li hai comprati?”. E io sorrido, perché li ho fatti con le mie mani ed è una soddisfazione quando lo scoprono!
Baci di dama: i biscotti farciti più golosi del web!
Insomma, questi biscotti sono perfetti in mille occasioni, con il caffè dopo pranzo, come dolcetto da tè, oppure in una scatola carina da regalare. E allora che aspetti? Allaccia il grembiule, prepara il forno e metti su il cioccolato, oggi si fanno i baci di dama e non si discute. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 10-12 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per i baci di dama
Per circa 50 baci di dama
- 150 g di burro
- 150 g di farina 00
- Farina di mandorle 150 g
- Zucchero 150 g
- 30 g di albumi
- 1 pizzico di sale
- 180 g di cioccolato fondente per farcire
Come si preparano i baci di dama
- Inizia prendendo una ciotola capiente e inizia con il burro morbido a temperatura ambiente. Aggiungi lo zucchero e lavora velocemente con una spatola o con le mani, fino a far venire fuori una crema soffice e profumata.
- Ora unisci gli albumi, giusto quel tanto che basta per legare, e subito dopo butta dentro la farina di mandorle, la farina 00 e un pizzico di sale. Impasta fino ad avere un panetto omogeneo ma attenta a non devi lavorarlo troppo eh, si deve giusto compattare.
- Avvolgilo poi nella pellicola e fallo riposare in frigo per almeno mezz’ora, così non rischi di farli rompere. Passato quindi il tempo, tira fuori l’impasto e staccane piccoli pezzetti. Fai delle palline grandi come una nocciola e sistemale su una teglia rivestita con carta forno. Mi raccomando non schiacciarle, perché in forno prenderanno la forma perfetta da soli.
- Cuocili a 180 gradi in forno ventilato per 10-12 minuti e quando li vedi dorati e fragranti, tirali fuori e lasciali raffreddare completamente. Quando saranno diventati belli asciutti puoi unirli al cioccolato.
- Sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde, dopodiché prendi un biscotto, spalmane un po’ sul fondo e incolla sopra un altro biscotto. Ed ecco che nasce il bacio di dama, quindi continua così fino a finire tutti i pezzi e lascia che il cioccolato si solidifichi.
- Ecco fatto, i tuoi baci di dama, burrosi e cioccolatosi sono pronti, poi vedi se non è vero che uno tira l’altro, sarà un successo, provare per credere! E se ami i dolci piccoli e irresistibili come questi, prova anche i biscotti al limone, così croccanti, golosi e perfetti da sgranocchiare, che farai impazzire chiunque. Buon appetito!