Budino al cioccolato fatto in casa | così ricicli un po’ di uova di Pasqua

Cremoso, intenso e irresistibile: il budino al cioccolato fatto in casa è il dolce al cucchiaio perfetto per ogni occasione, semplice da preparare e capace di conquistare al primo assaggio. Preparare un dessert genuino e goloso con pochi ingredienti è sempre una soddisfazione, e questo budino ne è la prova. Dimenticate le versioni confezionate: con questa ricetta potrete ottenere un risultato vellutato e ricco di sapore direttamente nella vostra cucina. Il budino al cioccolato fatto in casa è ideale per chi desidera un dolce semplice ma allo stesso tempo elegante, perfetto da servire a fine pasto o per una pausa golosa. La forza di questa preparazione sta nella sua semplicità: pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili permettono di ottenere una …

Cremoso, intenso e irresistibile: il budino al cioccolato fatto in casa è il dolce al cucchiaio perfetto per ogni occasione, semplice da preparare e capace di conquistare al primo assaggio.

Preparare un dessert genuino e goloso con pochi ingredienti è sempre una soddisfazione, e questo budino ne è la prova. Dimenticate le versioni confezionate: con questa ricetta potrete ottenere un risultato vellutato e ricco di sapore direttamente nella vostra cucina. Il budino al cioccolato fatto in casa è ideale per chi desidera un dolce semplice ma allo stesso tempo elegante, perfetto da servire a fine pasto o per una pausa golosa.

La forza di questa preparazione sta nella sua semplicità: pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili permettono di ottenere una consistenza liscia e compatta, con un gusto deciso di cacao. Un dolce classico che non passa mai di moda, capace di adattarsi a ogni stagione e occasione, conquistando grandi e piccoli.

Ingredienti della ricetta

500 ml di latte

100 g di zucchero

50 g di cacao amaro in polvere

40 g di amido di mais

100 g di cioccolato fondente

1 bustina di vanillina (facoltativa)

Procedimento passo passo della ricetta

In un pentolino versate il latte e iniziate a scaldarlo a fuoco medio.

In una ciotola a parte, mescolate lo zucchero, il cacao amaro e l’amido di mais, evitando la formazione di grumi.

Aggiungete gradualmente il composto secco al latte caldo, mescolando continuamente con una frusta.

Unite anche il cioccolato fondente tritato e, se gradita, la vanillina.

Continuate a mescolare su fuoco basso finché il composto non si addensa diventando cremoso.

Una volta raggiunta la consistenza desiderata, togliete dal fuoco.

Versate il budino negli stampini o in coppette individuali.

Lasciate raffreddare a temperatura ambiente, poi trasferite in frigorifero per almeno 2 ore.

Prima di servire, potete decorare con scaglie di cioccolato o una spolverata di cacao.

Il risultato è un dessert avvolgente e raffinato, dalla consistenza perfetta e dal gusto profondo di cioccolato. Fatto in casa, senza conservanti e ricco di sapore autentico, questo budino rappresenta una scelta ideale per chi ama i dolci semplici ma irresistibili. Una coccola quotidiana che trasforma pochi ingredienti in un piccolo capolavoro di golosità.