Budino al cioccolato fatto in casa | così ricicli un po’ di uova di Pasqua

Cremoso, intenso e irresistibile: il budino al cioccolato fatto in casa è il dolce al cucchiaio perfetto per ogni occasione, semplice da preparare e capace di conquistare al primo assaggio.
Preparare un dessert genuino e goloso con pochi ingredienti è sempre una soddisfazione, e questo budino ne è la prova. Dimenticate le versioni confezionate: con questa ricetta potrete ottenere un risultato vellutato e ricco di sapore direttamente nella vostra cucina. Il budino al cioccolato fatto in casa è ideale per chi desidera un dolce semplice ma allo stesso tempo elegante, perfetto da servire a fine pasto o per una pausa golosa.
La forza di questa preparazione sta nella sua semplicità: pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili permettono di ottenere una consistenza liscia e compatta, con un gusto deciso di cacao. Un dolce classico che non passa mai di moda, capace di adattarsi a ogni stagione e occasione, conquistando grandi e piccoli.
Ingredienti della ricetta
- 500 ml di latte
- 100 g di zucchero
- 50 g di cacao amaro in polvere
- 40 g di amido di mais
- 100 g di cioccolato fondente
- 1 bustina di vanillina (facoltativa)
Procedimento passo passo della ricetta
- In un pentolino versate il latte e iniziate a scaldarlo a fuoco medio.
- In una ciotola a parte, mescolate lo zucchero, il cacao amaro e l’amido di mais, evitando la formazione di grumi.
- Aggiungete gradualmente il composto secco al latte caldo, mescolando continuamente con una frusta.
- Unite anche il cioccolato fondente tritato e, se gradita, la vanillina.
- Continuate a mescolare su fuoco basso finché il composto non si addensa diventando cremoso.
- Una volta raggiunta la consistenza desiderata, togliete dal fuoco.
- Versate il budino negli stampini o in coppette individuali.
- Lasciate raffreddare a temperatura ambiente, poi trasferite in frigorifero per almeno 2 ore.
- Prima di servire, potete decorare con scaglie di cioccolato o una spolverata di cacao.
Il risultato è un dessert avvolgente e raffinato, dalla consistenza perfetta e dal gusto profondo di cioccolato. Fatto in casa, senza conservanti e ricco di sapore autentico, questo budino rappresenta una scelta ideale per chi ama i dolci semplici ma irresistibili. Una coccola quotidiana che trasforma pochi ingredienti in un piccolo capolavoro di golosità.