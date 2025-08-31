Bottiglietta sul tetto dell’auto? Scopri il trucco dei ladri per ripulirti il portafoglio

I ladri inventano trucchi sempre più elaborati per avere la certezza di mettere a segno un colpo. Questa volta però non si tratta di un modo per entrare in casa tua agendo indisturbati. Infatti, questo trucco che loro usano, lo utilizzano quando sei in auto.





Il trucco che usano i ladri della bottiglietta sul tetto dell’auto

Ecco in cosa consiste perché solo conoscendo il modus operandi dei ladri potrai proteggere e evitare che ti portino via tutte le cose di valore che possiedi.

Il trucco che usano i ladri consiste nel posizionare una bottiglietta di plastica, spesso piena, sul tetto dell’auto mentre il proprietario è distratto (magari sta riponendo la spesa nel bagagliaio).

Appena il proprietario dell’auto la mette in moto, la bottiglietta cadrà dal tetto. La reazione del guidatore sarà immediata: scendere a controllare cosa è successo, e raccogliere la bottiglietta. Intanto, il ladro o un complice, rimasto nei pressi dell’automobile, ne approfitta per rubare borse, portafogli o altri oggetti di valore lasciati sui sedili.

Quindi, per poter evitare il peggio (anche perché si tratta di nano secondi, dato che i ladri sono molto veloci), ecco come comportarsi: anche se ci si accorge che qualcosa è caduto dal tetto dell’auto, resistere alla tentazione di lasciare l’abitacolo. Anzi, bloccare le portiere e allontanarsi dal luogo in cui è avvenuto il fatto e solo dopo fermarsi a controllare cosa è successo.

Per evitare problemi il guidatore dovrebbe controllare sempre l’auto prima di entrare e mettersi alla guida, in questo modo avrà la possibilità di individuare prima la bottiglietta. Infatti, in questo modo i ladri riescono ogni giorno a derubare quanto teniamo sui sedili dell’auto come borse, chiavi di casa, cellulari, borsone della palestra, buste della spesa, documenti importanti e tanto altro.

D’altronde si tratta della nostra auto, ci sentiamo al sicuro qui e usiamo il sedile passeggero o quelli posteriori come se fossero un “deposito”. Ecco che un altro trucco può essere quello di tenere le cose nel cofano, così anche da essere lontane dalla vista dei ladri. Certo, è impensabile mettere la borsa qui!

Ma in questo caso, come detto, possiamo continuare la borsa sul sedile passeggero. L’unica accortezza è di controllare che tutto sia ok prima di entrare in auto. Se c’è una bottiglietta sul tetto dell’auto o altri oggetti, disfarsene subito e entrare in auto, azionando le chiusure degli sportelli e andare via.