Bonus INPS famiglia 2025: ecco cosa puoi ottenere (oltre all’Assegno Unico) se hai figli

Ti spiego in modo facile e veloce i Bonus Famiglie INPS previsti per il 2025.

I Bonus Famiglia INPS nascono per incentivare le nascite, cercando di ridurre i costi economici legati all’arrivo di un figlio.

L’Assegno Unico è il più famoso, ma non è certo l’unico sostegno previsto dall’INPS. Nel 2025 sono disponibili diverse misure economiche pensate per aiutare i genitori, soprattutto nei primi anni di vita dei figli.

Bonus Nascite 2025: 1.000 € a figlio

Il Bonus Nascite 2025 è una delle grandi novità dell’anno. Si tratta di un sostegno economico una tantum da 1.000 € per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 in poi.

Chi può richiederlo? Tutti i cittadini:

con cittadinanza italiana, europea o permesso di soggiorno valido (oltre 6 mesi);

residenti in Italia al momento della domanda;

con un ISEE non superiore a 40.000 € (escludendo l’importo dell’assegno unico dal calcolo).

Attenzione: non è automatico, quindi bisogna presentare domanda all’INPS per riceverlo.

Bonus Asilo Nido 2025: fino a 3.000 € all’anno

Un altro sostegno molto utile è il Bonus Asilo Nido, destinato alle famiglie con figli da 0 a 3 anni iscritti ad asili nido pubblici o privati, oppure affetti da gravi patologie croniche che richiedono assistenza domiciliare.

L’importo varia in base all’ISEE minorenni:

Fino a 25.000 € -> 3.000 € all’anno

Tra 25.001 € e 40.000 € -> 2.500 €

Oltre 40.001 € -> 1.500 €

Nel 2024 era prevista una maggiorazione fino a 3.600 € per i nuclei con ISEE sotto i 40.000 € e almeno un figlio nato nell’anno. Si attende conferma del rinnovo per il 2025. Anche in questo caso, è necessario presentare domanda all’INPS e allegare la documentazione delle spese sostenute.

Detrazione IRPEF per la retta dell’asilo nido

Oltre al bonus nido, le famiglie possono sfruttare anche le detrazioni fiscali per le spese sostenute per l’asilo. È possibile detrarre il 19% della spesa, fino a un massimo di 632 € per figlio. In pratica, il risparmio effettivo sulle tasse può arrivare a circa 120 € annui per ogni bambino.

Tuttavia, è importante ricordare che questa detrazione non è cumulabile con il bonus nido: bisogna scegliere una sola delle due opzioni. Per ottenere la detrazione servono prove di pagamento come ricevute, bonifici o bollettini.

Recupero arretrati Assegno Nucleo Familiare (ANF)

Dal 2022 l’Assegno Unico ha sostituito gli storici Assegni al Nucleo Familiare (ANF). Tuttavia, se negli anni passati avevi diritto agli ANF e non li hai percepiti, c’è una buona notizia: hai fino a 5 anni di tempo per richiedere gli arretrati.

Per farlo, devi compilare e inviare online il modello ANF/DIP SR16 tramite il portale INPS.

Se pianifichi di avere figli devi assolutamente conoscere questi Bonus, che potranno tornarti molto utili, specialmente per i loro primi anni di vita.

