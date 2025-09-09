Bollo auto, finalmente una buona notizia: puoi avere uno sconto

Bollo auto, ogni anno arriva quel momento – o arrivano quei momenti – nei quali c’è da innervosirsi per l’obbligo di dovere pagare per qualcosa che è già nostro, che ci appartiene e che ha visto a suo tempo un esborso anche di diverse migliaia di euro per il suo acquisto. Ed invece annualmente, per ogni veicolo motorizzato posseduto a quattro ed anche a due ruote, la legge impone il versamento di una certa somma legata alle caratteristiche di quel mezzo.

Più lo stesso risulta essere inquinante e più l’importo del bollo auto risulterà alto. Senza dimenticare poi eventuali more annesse, se non si paga il bollo auto da molto tempo. Ma si registra una novità importate in tal senso, che riuscirà senza ombra di dubbio a fare da incentivo importante per fare si che questa imposta venga pagata con regolarità, senza neanche un giorno di ritardo. E la novità è davvero di grande rilievo e sicuramente ben accetta.

Bollo auto, come funziona lo Sconto Puntualità

Infatti è stato introdotto il cosiddetto Sconto Puntualità, per il quale più si è per l’appunto puntuali nel pagare il bollo auto e più si potrà usufruire di uno sconto su quello che è l’importo totale. Tutto ciò porta anche a far si che il bollo auto venga percepito non come un qualcosa di punitivo bensì come un modo importante per potere risparmiare.

Dove è in vigore lo Sconto Puntualità? Per ora è la Regione Lazio ad averlo adottato, coadiuvato dall’ACI, l’Automobile Club d’Italia. Di tutto ciò si parla all’interno della legge regionale del 29 marzo 2022 n.7 art. 2. Tutto ciò prevede per l’appunto la riduzione di quello che è il pagamento totale da versare se alla fine il bollo auto viene pagato entro la scadenza indicata.

In tal modo coloro che fanno il loro dovere di bravi cittadini vengono in qualche modo premiati con una minore pressione fiscale che il bollo auto comporta. Tra l’altro, allo stesso modo delle more che aumentano in maniera progressiva nel tempo, con lo Sconto Puntualità il risparmio aumenta a sua volta man mano che fai prima.

Come pagare il bollo auto

I dati ufficiali del Governo in merito alle entrate relative al bollo auto per le varie Regioni (si tratta infatti di una tassa a discrezione regionale, n.d.r.) fanno sapere che nel 2023 c’era stato un -5% dell’importo generale del bollo auto grazie ai versamenti avvenuti in tempo. Diventato poi un ancor più ottimo -7,5% nel 2024.

Questo trend dovrebbe continuare anche quest’anno. Ed in mezzo alla sensazione di pagare sempre tante tasse, ogni tanto una buona notizia con uno sconto diciamo che si fa notare e rende tutti quanti felici in maniera bipartisan. Poi è sempre bene ricordarsi di dare uno sguardo a questa situazione, perché potrebbe benissimo succedere di dimenticare di dovere pagare anche questa imposta.

Per non farsi sfuggire la situazione di mano è possibile chiedere informazioni presso qualsiasi tabaccaio autorizzato (e li si può pagare anche in un lampo il bollo auto, n.d.r.) oppure consultare l’app IO sul proprio smartphone dopo avere compiuto accesso con credenziali personali Spid, e mettersi in contatto telefonico con un qualsiasi centro convenzionato ACI. In particolare si consiglia quest’ultima soluzione anche e soprattutto se si pensa che ci possa essere un errore di calcolo. E non scordiamo i vari bonus che puoi richiedere entro la fine di questo 2025.