Biscotti secchi si, ma da applausi | i cantucci tradizionali che chiamano il vin santo

Cantucci: preparati secondo la ricetta tradizionale sono da applausi! Altro che biscotti secchi, questi chiamano il vin santo e la serata è perfetta!

Dimmi se non è vero, quando arrivano i cantucci a tavola, è sempre una grande gioia. Non sono semplici biscotti secchi, no no, sono quelli che ti fanno fare “ohhh” al primo morso. Croccanti, profumati, con quella mandorla che scrocchia sotto i denti e ovviamente, non c’è cantuccio senza un bel bicchiere di vin santo per accompagnarli.

La bellezza dei cantucci? Beh, hanno pochissimi ingredienti ma ti danno tantissimo. In realtà sono semplicissimi da fare perché ti serve solo zucchero, farina, uova, mandorle, un po’ di Marsala per profumare e via. Non serve altro per sentirti subito in Toscana, in una di quelle serate che finiscono sempre con risate e mani sporche di briciole. Parola mia, ti accorgi che non puoi più farne a meno.

Cantucci: i biscotti toscani che conquistano sempre tutti!

Insomma basta chiacchiere, oggi si fanno i cantucci come la tradizione vuole, quelli che sanno conquistare grandi e piccoli. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e prepara le mandorle, vedrai che spettacolo, tutti ti chiederanno la ricetta, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato statico a 200 gradi in più 15 minuti 180 gradi

Ingredienti per i Cantucci

Per circa 40 cantucci

3 uova

270 g di zucchero

0,7 g di ammoniaca per dolci

15 ml di Marsala

45 g di burro

400 g di farina 00

170 g di mandorle

1 arancia di cui la scorza grattugiata

1 pizzico di sale

Un tuorlo per spennellare

Come si preparano i Cantucci