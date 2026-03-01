Biscotti al burro più buoni del forno sotto casa, provali a fare oggi

Eleganti, friabilissimi e dal profumo intenso di vaniglia: i biscotti al burro sono la base perfetta della pasticceria fatta in casa. I biscotti al burro sono un grande classico intramontabile. Si distinguono per la loro consistenza scioglievole e per quel gusto pieno e avvolgente che solo il burro di qualità sa regalare. Perfetti da servire con tè e caffè, sono ideali anche come base per biscotti decorati o da regalare nelle occasioni speciali. La preparazione dei biscotti al burro richiede pochi ingredienti ma grande attenzione alle proporzioni: il giusto equilibrio tra burro, zucchero e farina è fondamentale per ottenere una frolla liscia, compatta e facilmente lavorabile. Dopo la cottura devono risultare chiari, appena dorati ai bordi e incredibilmente friabili. Ingredienti …