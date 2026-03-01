Biscotti al burro più buoni del forno sotto casa, provali a fare oggi

Eleganti, friabilissimi e dal profumo intenso di vaniglia: i biscotti al burro sono la base perfetta della pasticceria fatta in casa.

I biscotti al burro sono un grande classico intramontabile. Si distinguono per la loro consistenza scioglievole e per quel gusto pieno e avvolgente che solo il burro di qualità sa regalare. Perfetti da servire con tè e caffè, sono ideali anche come base per biscotti decorati o da regalare nelle occasioni speciali.

La preparazione dei biscotti al burro richiede pochi ingredienti ma grande attenzione alle proporzioni: il giusto equilibrio tra burro, zucchero e farina è fondamentale per ottenere una frolla liscia, compatta e facilmente lavorabile. Dopo la cottura devono risultare chiari, appena dorati ai bordi e incredibilmente friabili.

Ingredienti della ricetta

  • 300 g di farina 00
  • 200 g di burro morbido di ottima qualità
  • 120 g di zucchero a velo
  • 2 tuorli medi
  • 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
  • 1 pizzico di sale
  • Zucchero semolato q.b. per la superficie (facoltativo)

Procedimento passo passo della ricetta

  • Lavorare il burro morbido con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema chiara e soffice.
  • Aggiungere i tuorli uno alla volta, continuando a mescolare.
  • Unire la vaniglia e un pizzico di sale.
  • Incorporare la farina setacciata poco alla volta fino a ottenere un impasto compatto e omogeneo.
  • Formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola e farlo riposare in frigorifero per almeno 30-40 minuti.
  • Stendere la frolla su un piano leggermente infarinato a uno spessore di circa 4-5 mm.
  • Ritagliare i biscotti con le formine preferite e disporli su una teglia rivestita di carta forno.
  • Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 12-15 minuti, finché risultano appena dorati ai bordi.
  • Sfornare e lasciare raffreddare completamente prima di servire o decorare.

I biscotti al burro sono pronti: friabili, profumati e perfetti in ogni occasione. Una ricetta semplice ma raffinata, che con pochi ingredienti regala un risultato da vera pasticceria.

