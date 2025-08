Sembrano i Caraibi ma costano molto meno: 7 spiagge dell’Albania bellissime e gettonatissime

Ecco 7 spiagge bellissime e low cost da visitare in Albania!

Sai che l’Albania ha delle spiagge bellissime e con acque cristalline come quelle dei Caraibi? La cosa bella è che costano molto meno. Scopriamo le migliori 7 spiagge albanesi!

Infatti, a volte non devi andare dall’altro capo del mondo per trovare delle spiagge gettonate e bellissime. In Albania ce ne sono alcune con un mare così cristallino, e sabbia così bianca, che ti sembrerà letteralmente di stare ai Caraibi.

La differenza? Costano molto meno. Adesso voglio mostrarti le migliori 7 spiagge dell’Albania e te lo assicuro: sono mozzafiato.

7 bellissime spiagge dell’Albania: le migliori in assoluto: Ksamil

Impossibile non partire da Ksamil, considerata da molti una vera e propria perla.

I motivi sono sotto gli occhi di tutti: sabbia dorata, mare cristallino e isolette raggiungibili a nuoto o in pedalò. È un vero e proprio angolo di paradiso.

Nei mesi estivi può essere affollata, ma l’atmosfera resta incredibile.

Dhermi

Questa lunga spiaggia di ciottoli bianchi è incastonata tra montagne e mare blu profondo.

Dhërmi è la destinazione ideale per chi cerca relax di giorno e movida di notte, grazie ai suoi beach club e locali estivi sul mare. Ti consiglio infatti di andarci con le amiche: vi divertirete un mondo!

Jale

Una baia raccolta, circondata da colline verdi e da una natura rigogliosa. Jale Beach è perfetta per chi vuole godersi un’acqua trasparente e senza troppe persone (almeno nei giorni feriali).

Ottima anche per campeggiatori o viaggiatori zaino in spalla. Il mio consiglio? Se sei in coppia è perfetta. È incredibilmente romantica!

Borsh

Con i suoi 7 km di costa, Borsh è la spiaggia più estesa del Paese. Qui puoi trovare angoli totalmente selvaggi e tranquilli anche in alta stagione.

È ideale per famiglie, coppie in cerca di pace e amanti delle passeggiate sul bagnasciuga. In una parola: imperdibile.

Himara

Una spiaggia ampia e pulita con fondali bassi, ideale per nuotare. Himara combina bene la cultura locale, con il suo borgo affascinante e la cucina tipica, e la bellezza naturale di un mare così bello da non sembrare vero.

Un’ottima base anche per chi vuole partire all’avventura ed esplorare la zona circostante.

Gijpe

Per raggiungere Gjipe Beach bisogna camminare per circa 30 minuti lungo un sentiero tra le rocce o arrivarci via mare. Ma la fatica vale ogni passo: la spiaggia è incastonata tra alte scogliere e soprattutto è incontaminata.

Il motivo? È lontana da strade e costruzioni, a differenza di fin troppe spiagge italiane. Inoltre è perfetta per chi ama l’avventura e anche per chi viaggia da sola.

Livadhi

Poco distante da Himara, Livadhi è una spiaggia lunga e ampia, ideale per chi cerca un posto meno caotico ma comunque ben servito.

Le acque sono limpide, la sabbia grossa e i panorami belli da mozzare il fiato. La cosa migliore, che le rende più caratteristica? Puoi trovare taverne tradizionali direttamente sulla spiaggia.

Quando l’ho saputo sono rimasta a bocca aperta dallo stupore!

