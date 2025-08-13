Beauty alert: come far durare lo smalto per settimane (ora che l’estetista è in ferie)

Ho una cattiva notizia per te: la tua estetista sta per andare in ferie, se non l’ha già fatto. Questo vuol dire che no, non sarà lì pronta a rifarti l’unghia che si è malauguratamente spezzata.

Ti starai dunque chiedendo come fare in questo caso. Agosto, per inciso, è un mese ricco di eventi. Non vorrai presentarti al matrimonio di tua cugina con lo smalto mal messo? Immagino di no.

Ma niente paura: ho una soluzione per te. Voglio mostrarti come far durare lo smalto semipermanente per settimane. Sì, hai capito bene: settimane intere. Continua a leggere.

Come far durare lo smalto semipermanente per settimane quando l’estetista non c’è

Proteggi le unghie nella vita quotidiana indossando guanti quando lavi i piatti o fai le pulizie, per evitare il contatto diretto con detergenti aggressivi. Cerca inoltre di non usare le unghie come “attrezzi” per aprire lattine o grattare etichette, poiché questi gesti possono causare sbeccature o rotture.

È importante anche limitare i bagni prolungati in acqua calda, soprattutto nelle prime ore dopo l’applicazione dello smalto semipermanente, per permettere una migliore durata del prodotto. Per mantenere unghie e cuticole in salute, è fondamentale un’idratazione costante.

Applicare ogni sera un olio specifico per cuticole aiuta a mantenere la pelle morbida e a ridurre il rischio di micro-sollevamenti ai lati dell’unghia. Inoltre, usare creme mani nutrienti, specialmente dopo aver lavato le mani, contribuisce a mantenere l’idratazione complessiva della pelle.

Se dopo circa due settimane si notano segni di ricrescita, è possibile intervenire con alcuni ritocchi intelligenti. Ad esempio, applicare un top coat con glitter può aiutare a camuffare la linea di crescita rendendola meno visibile. Un’altra soluzione è il french inverso, una decorazione fatta vicino alla cuticola che distoglie l’attenzione dalla ricrescita e aggiunge un tocco di stile.

Quanto dura il semipermanente

Anche un mese, se prendi le piccole accortezze che ti ho detto. La maggior parte delle donne, però, le ignora e fammelo dire: buttano soldi.

Inutile farsi fare un semipermanente, spendere finanche 25 euro, per poi vederlo durare una quindicina di giorni. Ti assicuro che facendo le semplici cose che ti ho detto non dovrai porti problemi. La tua estetista è in ferie ad agosto? E che ti importa! Non ne hai bisogno. Almeno, non subito.

E tutto ciò che avrai fatto per far sì che il tuo semipermanente duri ti sarà costato molto meno tempo e sforzi di farti rifare l’unghia dall’estetista di fiducia.

Non sai che smalto fare prima che la tua estetista parta? Io ti consiglio di dare una possibilità a verde menta tendenze unghie, ti stupirà.