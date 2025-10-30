Basta vestiti inutili e abbinamenti sbagliati, oggi “come ti vesti” lo decide un app! Ci hanno incastrato o salvato?

Finalmente è arrivato il modo perfetto per risolvere il problema di come abbinare i vestiti che hai nell’armadio e scegliere l’outfit giusto giorno dopo giorno. La risposta alla classica domanda “come ti vesti oggi?” arriva direttamente da una nuova applicazione.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio boom delle tecnologie digitali applicate alla vita quotidiana. Sempre più persone si affidano allo smartphone per svolgere attività di ogni tipo, anche le più semplici. Un esempio? L’uso dell’intelligenza artificiale su WhatsApp, ChatGPT, Google Gemini e altri strumenti per ricevere suggerimenti su ricette, uso degli integratori, conservazione dei cibi, cotture in friggitrice ad aria e così via.

E adesso arriva un’app dedicata al mondo della moda, pensata appositamente per chi ogni mattina si trova davanti all’armadio senza sapere cosa mettere. L’obiettivo? Aiutarti a creare combinazioni vincenti e a sfruttare al meglio ciò che hai già, senza impazzire.

“Come mi vesto oggi?” C’è un’app che risponde al posto tuo

Proprio così. La digitalizzazione e le nuove app hanno ormai invaso ogni ambito della nostra quotidianità, compreso quello del vestiario. E no, non stiamo parlando di e-commerce o di shopping online, ma di strumenti utili per creare outfit direttamente con i capi già presenti nel tuo guardaroba.

Tra le applicazioni più scaricate spicca Stylebook, un vero e proprio armadio digitale. Basta fotografare i tuoi vestiti, catalogarli per colore o tipologia, e l’app ti suggerisce come abbinarli tra loro. In pratica, ti propone outfit che magari non avevi nemmeno preso in considerazione… e tutto questo senza dover acquistare nulla di nuovo.

Le migliori app per abbinare i vestiti: non sbaglierai più un look

Stylebook è solo una delle tante app disponibili, ma ce ne sono molte altre che meritano attenzione. Wearing, ad esempio, utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare il tuo guardaroba e consigliarti le migliori combinazioni giorno per giorno, aiutandoti anche a variare i look.

Poi ci sono Bantoa e Your Closet, veri e propri assistenti di stile che ti guidano nella scelta degli abiti, sia che tu voglia usare quelli che già possiedi, sia che tu stia pensando di acquistarne di nuovi. Queste app ti aiutano a creare outfit adatti a ogni occasione, ottimizzando gli acquisti e suggerendo accostamenti che rispecchiano il tuo stile personale. Infine, non può mancare Weather Outfit, un’app davvero utile perché ti suggerisce cosa indossare in base al meteo della tua città: temperatura, pioggia, vento, umidità… nulla viene lasciato al caso.

Insomma, con queste applicazioni non solo sarai sempre alla moda, ma potrai anche evitare gli acquisti inutili e sfruttare meglio ciò che hai già nell’armadio. Il tutto, ovviamente, con la comodità di un clic sul tuo smartphone.