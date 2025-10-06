Basta un sugo semplice | questi sono gnocchi speciali per davvero

Gnocchi alle castagne: morbidi, profumati e irresistibili, con un semplice burro e salvia diventano un piatto speciale per l’autunno e l’inverno.

Gnocchi alle castagne: un sugo semplice e via, questi si che sono speciali, mai mangiati così buoni, la ricetta perfetta per scaldare il cuore!

Non so te ma io gli gnocchi li adoro, ma stavolta ne ho scoperta una variante strepitosa e non sto esagerando! Gli gnocchi alle castagne sono una bontà fuori dai soliti schemi perfetta per l’autunno o l’inverno: morbidi, profumati e con quel gusto dolce e avvolgente che ti conquista al primo assaggio. Fidati, parola mia, una volta provati così non torni più ai soliti gnocchi di patate. Il bello è che bastano pochi ingredienti e un condimento semplice, e il piatto diventa subito speciale.

Credimi, questi gnocchi alle castagne hanno un sapore unico grazie alla farina di castagne che si unisce alla dolcezza delle patate rosse. Sono leggermente rustici, ma morbidi e con un semplice burro e salvia diventano un piatto favoloso ideale anche per le grandi occasioni, senza però averti rubato ore ed ore per prepararlo. E poi non t’immagini che profumo si diffonde in cucina mentre li cuoci… mamma mia, è irresistibile! La consistenza è quella che ci piace, la classica degli gnocchi insomma e si sposano meravigliosamente con un condimento semplice, perché il gusto delle castagne è già protagonista.

Gnocchi alle castagne: un successo mai visto!

Allaccia il grembiule quindi, porta a bollore l’acqua per gli gnocchi e prepara burro e salvia! Ti faccio vedere quanto è facile ottenere un meraviglioso piatto di gnocchi alle castagne a prova di chef e ti avviso, preparati, perché il bis lo faranno tutti. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 7-8 minuti

Ingredienti per gli Gnocchi alle castagne

Per 4-5 persone

1 kg di patate rosse

350 g di farina di castagne

50 g di farina 00

1 uovo

Sale q.b.

Per condire

100 g di burro

5-6 foglie di salvia

Come si preparano gli Gnocchi alle castagne