Basta capelli grassi | Prova subito queste 3 maschere e sarà come essere dal parrucchiere ogni giorno

Si torna a parlare di un tema molto cult, come quello dei capelli grassi… Iniziamo subito dicendo che questi sono causati da una maggiore produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee del cuoio capelluto; quindi, non è da colpevolizzare eccessivamente i prodotti che utilizziamo: semplicemente stiamo sbagliando tipologia, motivo per cui sarà necessario sceglierne di più adatti.

Sulla base di tale motivazione, dunque, una volta che ci siamo resi conto di avere i capelli grassi, dove viene prodotta una sostanza oleosa protettiva che li unge e li fa apparire sporchi, bisogna prestare moltissima attenzione a quelle che sono le necessità del nostro cuoio capelluto.

Iniziamo subito dicendo che normalmente dovremmo lavare i capelli almeno due volte a settimana per quelli normali. L’ideale, però, sarebbe aumentare a tre volte a settimana e, dove è possibile, anche a quattro. Tenendo conto del fatto che lavare i capelli tutti i giorni non è un errore, in tal senso dovremmo comunque utilizzare dei prodotti ben specifici, che non siano aggressivi sul cuoio capelluto.

Per quanto riguarda invece i capelli grassi, sappi che andrebbero lavati ogni due giorni, ma ancora meglio ogni tre giorni. In questo modo, dunque, avremo una distanza ottimale tra un lavaggio e l’altro che garantisce una minore produzione di sebo e quindi eviteremo di averli grassi.

Come lavare i capelli grassi?

Ancor prima di capire quali sono le maschere che fanno al caso nostro, iniziamo subito dallo shampoo. In casi come questi, infatti, bisogna scegliere degli shampoo specifici per capelli delicati e dove è indicato chiaramente “capelli grassi”. In questo modo, dunque, avremo già un primo trattamento importante per il cuoio capelluto.

Successivamente, poi, tenete bene a mente anche un’altra cosa molto importante: non usate mai acqua troppo calda, perché questa andrebbe a stimolare le ghiandole sebacee e rendere il capello grasso fin da subito, già poche ore dopo il lavaggio. Quindi, prediligete sempre acqua tiepida e massaggiate delicatamente il cuoio capelluto in modo tale da far sì che lo shampoo venga distribuito in modo uniforme su tutta la superficie.

Infine, ma non meno importante, ricordate sempre che quando si eseguono i trattamenti sotto la doccia per i capelli, bisogna procedere nel seguente modo: passare lo shampoo, rimuoverlo, poi applicare la maschera e solo alla fine mettere il balsamo.

Tre maschere perfette per i capelli grassi

Nel caso in cui stessi cercando delle maschere che ti possano aiutare a ridurre sensibilmente i capelli grassi, sappi che sul sito productadvisor.it sono state segnalate diverse maschere ottime che possiamo applicare sul capello e, soprattutto, facilissime da trovare.

Secondo il sito, dunque, la medaglia di bronzo, quindi il terzo posto, è da conferire a Garnier Ultra Dolce Carbone Magnetico: si tratta di una maschera idratante con il 97% di ingredienti di origine naturale, da lasciare in posa per un minuto sulle lunghezze. Un trattamento senza siliconi, all’interno di un barattolo da 340 ml, che possiamo applicare tranquillamente a ogni lavaggio.

Successivamente, poi, troviamo anche L’Oréal Professionnel Paris Shampoo e Maschera Due in Uno, ottimo da utilizzare quotidianamente, soprattutto per coloro che vanno di fretta. Si tratta di un trattamento contro il sebo in eccesso e per capelli grassi, arricchito con argilla. Il barattolo è da 250 ml e, prima di applicarlo, leggete sempre molto attentamente le modalità d’uso e il tempo di posa.

La medaglia d’oro, infine, va alla maschera per capelli detox purificante da 250 g Serge D’Estel Paris, adatta alla cura dei capelli con sebo in eccesso e capace di donare volume e lucentezza. Si tratta di un prodotto 100% vegano, che possiamo tranquillamente applicare tutti i giorni sul capello dopo lo shampoo. Come sempre, anche in questo caso, vi ricordiamo che è necessario leggere le modalità di applicazione sull’etichetta, così da ottenere sempre un trattamento perfetto.