Bambini sempre con il cellulare? Come distrarli e cosa fargli fare

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Negli ultimi anni, la scena si ripete uguale in migliaia di case. Bambini di 4, 6, 10 anni seduti sul divano con il naso incollato al telefono, mentre i genitori pensano che almeno sono tranquilli.

Bambini al cellulare come fare - Pourfemme.it

Il cellulare è diventato il babysitter silenzioso, quello che non chiede nulla e intrattiene per ore. Ma i numeri cominciano a preoccupare: i pediatri parlano di ritardi nel linguaggio, di difficoltà a mantenere l’attenzione, di meno capacità di gestire la noia. Il problema non è il dispositivo in sé, ma l’abitudine di usarlo come tappabuchi, in attesa della cena, della fine del lavoro, del momento di uscire.

E quando si prova a toglierlo, scatta la protesta. Perché non è stato solo uno svago, è diventato un rifugio.

Attività che catturano più di uno schermo

La soluzione non è togliere e basta. È sostituire con qualcosa che abbia la stessa presa emotiva. Un laboratorio di cucina, per esempio, tiene le mani impegnate e la mente concentrata. Preparare dei biscotti da decorare, o una pizza con la pasta già pronta, è un’attività che piace a tutte le età e che alla fine dà anche un risultato concreto. I giochi all’aperto funzionano altrettanto bene: una caccia al tesoro in giardino, un percorso a ostacoli con cuscini e sedie, o semplicemente un pomeriggio al parco con gli amici veri. Per i più creativi, si può riscoprire il piacere di costruire qualcosa con le proprie mani: un burattino con un calzino spaiato, un aeroplanino di carta da far volare in casa, una casetta per gli uccelli con scatole di cartone. La lettura ad alta voce, poi, è un’attività che coinvolge e rilassa, e che spesso i bambini accettano volentieri se si parte da una storia che li appassiona.

Una routine senza schermi si può imparare

L’obiettivo non è eliminare del tutto il cellulare, ma ridurne l’uso a momenti specifici, magari dopo i compiti o durante i viaggi lunghi. La chiave è la regolarità: stabilire degli orari chiari e condivisi, e rispettarli senza eccezioni. Un trucco che funziona è preparare una lista di attività alternative da scegliere insieme, magari attaccata sul frigo con una calamita.

I bambini partecipano volentieri se si sentono coinvolti nella decisione. E alla fine, il tempo passato senza schermo non sarà una perdita, ma un guadagno. Per loro, che imparano a giocare in modo creativo. Per i genitori, che riscoprono il piacere di guardare i figli crescere senza un filtro digitale davanti agli occhi. La prossima volta che il bambino chiede il telefono, si può rispondere: “Prima giochiamo insieme, poi se vuoi, lo guardi per mezz’ora”. Funziona più di quanto si creda.