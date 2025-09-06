Boho vibes in bagno (anche con poco budget) grazie a Maisons du Monde

L’idea di un bagno boho chic è affascinante perché trasforma uno spazio spesso sottovalutato in una stanza con carattere, capace di unire funzionalità e bellezza. Non è un caso se proprio il bagno sta diventando una delle aree più interessanti per sperimentare con arredi e dettagli dal sapore naturale. In fondo, è il luogo della cura quotidiana, quello che più di ogni altro merita di essere accogliente e rilassante.

La tendenza boho porta con sé un mix equilibrato di materiali naturali, linee leggere e tocchi artigianali che raccontano storie, senza mai appesantire. Maisons du Monde in questo ha sempre avuto un ruolo da protagonista, perché propone pezzi che riescono a coniugare un’estetica internazionale con prezzi accessibili. Scegliere i giusti mobili significa dare continuità al linguaggio visivo dell’intera casa, e non relegare il bagno a un ambiente anonimo.

L’armonia dei colori neutri, le trame intrecciate, il contrasto tra superfici chiare e scure sono elementi che permettono di rendere unico anche lo spazio più piccolo. E in questa selezione di tre mobili si ritrovano perfettamente i codici boho, da interpretare ognuno a modo proprio.

L’anima boho: come abbinare i tre mobili in un unico bagno armonioso

Il mobile Kerala in legno massello di mango bianco effetto anticato (649 €) è un pezzo che cattura subito lo sguardo. Le ante intagliate raccontano l’artigianato e aggiungono texture, mentre il top con lavabo integrato lo rende il cuore visivo della stanza.

Funziona benissimo se accostato a pareti in tonalità neutre o leggermente calde, perché mette in risalto il bianco vissuto del legno. Accanto, basta un paio di specchi tondi e una pianta a foglia larga per amplificare il richiamo naturale e rendere lo spazio più luminoso. È il tipo di mobile che trasforma il lavabo da funzione a dichiarazione di stile.

Molto diverso, ma altrettanto scenografico, è il mobile da bagno in legno nero con ante in rattan (275 € in sconto, prezzo originale 508,75 €). Il contrasto tra il nero opaco e l’intreccio naturale rende questo pezzo perfetto per chi ama un boho più sofisticato. Le ante ad arco aggiungono un tocco retrò, mentre le gambe affusolate alleggeriscono l’insieme.

Inserirlo in bagno significa avere subito un punto focale che combina ordine e calore. L’abbinamento ideale è con biancheria da bagno nei toni dell’ecrù o del sabbia e accessori in ottone satinato, così da rafforzare il gioco di contrasti senza risultare troppo rigidi.

La colonna da bagno bianca con ante a lamelle in bambù (116,95 € in sconto, prezzo originale 129,95 €), invece, rappresenta la soluzione più leggera e funzionale. È alta, slanciata e poco ingombrante, perfetta per chi ha bisogno di spazio contenitivo senza sacrificare la leggerezza visiva.

Le lamelle permettono di mantenere gli interni arieggiati e si sposano con l’idea boho più naturale, quella che predilige materiali ecologici e linee pulite. Posizionarla accanto al mobile lavabo o in una nicchia consente di sfruttare ogni centimetro senza rinunciare allo stile. La si può valorizzare aggiungendo piccoli cestini intrecciati all’interno, così da rendere l’insieme ancora più coerente.

Se i tre mobili hanno personalità diverse, il loro filo conduttore è la capacità di convivere nello stesso ambiente senza entrare in conflitto. Chi ama giocare con i contrasti può unire il bianco effetto anticato del Kerala con la profondità del nero e del rattan, creando una dinamica elegante ma rilassata. Chi preferisce un approccio più essenziale può invece puntare solo sul bianco e sul bambù, lasciando che siano gli accessori a dare il ritmo boho con tessili, specchi e piante.

Questa è la forza della tendenza boho: la libertà di comporre. Non ci sono regole rigide, ma la ricerca di equilibrio tra naturalezza e carattere. Un bagno arredato con questi mobili diventa un piccolo rifugio quotidiano, dove la funzionalità si veste di dettagli che fanno sognare. E il bello è che con poche scelte mirate si può avere un effetto da rivista senza sforare il budget.