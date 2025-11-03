Asia Argento, la lotta contro l’ameba | Cos’è e come l’ha contratta? La sconvolgente verità sulla malattia

Notizia dell’ultima ora su Asia Argento: la confessione rilasciata a Verissimo ha lasciato tutti senza parole. L’attrice ha raccontato la sua lotta contro un’ameba, un parassita che l’ha colpita all’improvviso e che ha seriamente messo a rischio la sua salute.

Nel corso degli anni, Asia Argento è sempre stata una delle protagoniste indiscusse dei magazine di cronaca rosa. Basti pensare all’immenso dolore che l’attrice ha vissuto dopo il suicidio dell’ex compagno, lo chef Anthony Bourdain.

Successivamente, per lei si è aperta una fase molto difficile, segnata da scandali, polemiche e momenti di grande fragilità, vissuti per lo più lontano dai riflettori.

Oggi, però, Asia è tornata più attiva che mai nel mondo del cinema e dello spettacolo, impegnata in numerosi progetti come attrice. Proprio per raccontarsi a cuore aperto, ha scelto gli studi di Verissimo, dove è stata accolta da Silvia Toffanin, insieme ai figli Anna Lou e Nico.

Ed è proprio nel corso dell’intervista che Asia ha parlato per la prima volta pubblicamente di un serio problema di salute: l’ameba, un parassita che l’ha messa a dura prova fisicamente e psicologicamente.

Asia Argento e la malattia improvvisa: cos’è l’ameba e come si contrae?

Durante l’intervista, Asia Argento ha spiegato di aver contratto l’ameba durante un soggiorno in Venezuela, paese in cui si trovava per girare un film. La causa? Alcuni cibi tropicali contaminati, che l’hanno esposta al parassita.

L’ameba è un organismo unicellulare che cambia forma e si nutre attraverso estroflessioni di citoplasma, chiamate pseudopodi. In parole semplici, è un parassita intestinale che può provocare forti malesseri, tra cui dissenteria, dolori addominali, perdita di peso e, nei casi più gravi, anche complicazioni potenzialmente pericolose.

Asia ha raccontato di essere stata molto male e di aver avuto bisogno di un intervento medico tempestivo per evitare peggioramenti. Un momento davvero difficile, che ha richiesto uno stop forzato dal lavoro e dalle attività quotidiane.

Il ritorno alla normalità per Asia Argenti

Nonostante la malattia e le difficoltà, Asia Argento ha voluto riprendere in mano la sua vita e tornare sul set del film che stava girando proprio in Venezuela. Un progetto importante, che la vede protagonista e che le ha permesso di rimettersi in gioco: “Sono stata malissimo, ha raccontato a Verissimo, Ho preso un’ameba in Venezuela, mangiando cibo tropicale. Ma è un paese meraviglioso, che amo profondamente”.

Oggi, Asia Argento è tornata in salute e più determinata che mai a continuare la sua carriera. La sua testimonianza rappresenta un messaggio di forza, resilienza e rinascita, l’ennesimo capitolo di una vita intensa, spesso difficile, ma sempre vissuta fino in fondo.