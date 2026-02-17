Arisa verso Sanremo, splendida e in forma: il segreto della sua trasformazione

Nel momento in cui parliamo di Arisa, facciamo riferimento a una delle donne più belle della musica italiana, oltre che tra le più talentuose e apprezzate. Per lei è pronta una nuova avventura a Sanremo e sta già lasciando tutti senza parole.

Nel corso degli ultimi anni il pubblico ha avuto modo di vedere cambiare considerevolmente Arisa sotto molteplici punti di vista: non si tratta soltanto di novità stilistiche, ma di una vera e propria trasformazione che l’artista ha messo in atto nel tempo, a 360°, anche per quanto riguarda la sua immagine.

Un esempio pratico e lampante per capire quanto stiamo dicendo, infatti, è rappresentato proprio dalle immagini pubblicate nel corso delle ultime settimane dalla stessa cantante, che è stata una delle protagoniste indiscusse anche di The Voice Senior.

Arisa prima di Sanremo 2026: l’incredibile trasformazione

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi anni Arisa ha messo in atto un’incredibile trasformazione stilistica, oltre che artistica. Possiamo citarne numerose davanti ai nostri occhi, così come nel caso dei suoi look che hanno accompagnato le varie fasi della carriera.

Non a caso, adesso che Sanremo per lei si avvicina, a destare l’attenzione dei fan non è soltanto la curiosità circa la canzone che porterà sul palco dell’Ariston, ma anche il look che sfoggerà.

Arisa stupenda: quali sono i suoi segreti?

Uno dei tanti cambiamenti messi in atto da Arisa riguarda proprio il suo aspetto fisico e la dieta seguita qualche anno fa. Non a caso, così come riporta il giornale nel suo portale web, in relazione a un articolo pubblicato diverso tempo fa, Arisa aveva rilasciato la seguente dichiarazione sulla sua forma fisica: “Non mi peso da un pezzo. Ma sono molto distante dalla palletta simpatica che cantava Sincerità a Sanremo e che pesava 74-75 kg. Però mi piaceva anche quella ragazza”.

Successivamente, poi, Arisa ha spiegato anche di aver cambiato la sua alimentazione, così come riferisce il magazine di riferimento, in modo tale da seguire un’alimentazione equilibrata ed evitare l’eccesso di bibite e dolci zuccherati. Un percorso, dunque, che ha fruttato considerevolmente alla cantante, che oggi si mostra in splendida forma, pronta per Sanremo 2026.