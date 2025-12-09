Antipasto furbo per Natale | salmone e pasta sfoglia mi salvano ogni anno

Girelle al salmone, un antipasto natalizio facile e veloce con pasta sfoglia croccante e ripieno cremoso: perfette da servire per stupire amici e parenti!

Non c’è Natale senza un antipasto che faccia subito festa e queste Girelle al salmone lo sono davvero. Basta guardarle e già puoi immaginare come tra il mix di pasta sfoglia dorata, cuore morbido di formaggio e salmone, saranno capaci di conquistare chiunque. Di certo sono un piccolo sfizio, ma anche un grande capolavoro che unisce gusto e leggerezza.

La cosa che amo di queste girelle è che sembrano complicate, ma non lo sono affatto. Bastano pochissimi ingredienti, poco tempo e qualche movimento semplice per avere un antipasto scenografico. Il salmone affumicato da decisamente un gusto deciso, il formaggio spalmabile, da morbidezza e un contrasto perfetto con la sfoglia croccante, tanto che fa venire voglia di assaggiarne subito un’altra.

Girelle al salmone: l’antipasto sfizioso e natalizio perfetto!

Allora dai, prendi il tuo rotolo di pasta sfoglia, allaccia il grembiule e vedrai che meraviglia. In meno di mezz’ora avrai un piatto pronto per stupire amici e parenti, a cui sarà impossibile resistere, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per le Girelle al salmone

Per circa 15 girelle

1 rotolo rettangolare di pasta sfoglia

250 g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia

250 g di salmone affumicato

Come si preparano le Girelle al salmone

Prima di tutto, stendi il rotolo di pasta sfoglia direttamente sulla carta forno che lo contiene. Poi prendi il formaggio spalmabile e spalma uno strato uniforme e generoso su tutta la superficie della sfoglia. Ne serve abbastanza perché poi il salmone resti ben ancorato e il gusto sia avvolgente. In più, puoi usare un cucchiaio o una spatola, l’importante è coprire fino ai bordi, lasciando solo un piccolo spazio libero di mezzo centimetro per facilitare la chiusura. Adesso arriva il momento del salmone: sistema le fette sopra il formaggio, cercando di distribuirle in modo uniforme. Non serve pressare troppo, lascia che il salmone resti morbido e naturale. A questo punto, il trucco è semplice, basta arrotolare la sfoglia dal lato più lungo, delicatamente ma senza fretta. Dopodiché ottenuto un cilindro compatto, avvolgilo stretto nella pellicola trasparente. Dopo il riposo è pronto per essere tagliato. Quindi con un coltello affilato, taglia il rotolo in fette di circa 2 centimetri. Ogni fetta sarà la tua girella, quindi sistemala su una teglia rivestita di carta forno, ben distanziate tra loro perché in forno crescono leggermente. Se vuoi un tocco extra, puoi spennellare la superficie con un po’ di latte o uovo sbattuto, così la doratura sarà perfetta. Ora via in forno: preriscaldalo a 180 gradi ventilato e inforna le girelle per circa 20 minuti, fino a quando diventano belle dorate e fragranti. Una volta cotte, lasciale intiepidire qualche minuto, così il ripieno resta morbido, perfetto per tagliarle senza che si sbriciolino. Servile così, calde o tiepide, oppure preparale in anticipo e scaldale leggermente poco prima di portarle in tavola. Funzionano sempre e credimi, spariranno in un lampo.

Sono sicura che con queste Girelle al salmone in tavola, insieme ad altre ghiottonerie sfiziose come l’albero salato di sfoglia, renderanno il tuo antipasto di Natale un successo a tema, quindi super scenografico, te lo garantisco. Buon appetito!