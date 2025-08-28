Anticipazioni If You Love: spoiler tragico dalla Turchia, dramma per Ates

Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia per la soap opera If You Love ci lasciano senza parole.

In onda nel pomeriggio di Canale 5 insieme a tante altre serie tv turche, If You Love continua a proporre le sue trame a tutto il pubblico Mediaset, non mancando di sorprendere e sconvolgere con colpi di scena clamorosi, uno dopo l’altro. Proprio come Forbidden Fruit, La forza di una donna, Innocence, La notte nel cuore e Io sono Farah, anche If You Love è stata accolta con grande calore dal pubblico italiano.

Gli episodi di questa settimana sono assolutamente decisivi per le trame della serie: in onda su Canale 5, infatti, abbiamo visto Ates (ferito e sentitosi preso in giro) svelare la vera identità di Leyla direttamente sull’altare. Scoperta, Leyla ha lasciato la cerimonia e ha cominciato a far piani per iniziare una nuova vita altrove, ma la denuncia di Fusun ai Servizi Sociali cambia tutto.

Per evitare problemi coi Servizi Sociali e per il bene dei bambini, Leyla torna a casa. Come si svilupperà il rapporto tra lei e Ates? Cosa succederà prossimamente nella soap turca? Alcuni spoiler dalla Turchia anticipano eventi che vedremo prossimamente e parlano di un grande dramma per Ates.

If You Love, spoiler dalla Turchia: dramma di Ates coi Servizi Sociali

Stando agli spoiler trapelati dalla Turchia per If You Love, ripresi dal sito BlastingNews, nelle puntate della soap vedremo prossimamente Ates e Leyla provare a far funzionare il loro matrimonio per il bene dei bambini. Quando la coppia parteciperà ad una festa scolastica, però, Ilgaz viene preso di mira da un compagno; Ates interviene e comincia a discutere con i genitori del ragazzo.

A quel punto, viene convocato dal direttore dell’istituto scolastico, ma la lite continua e Fusun osserverà tutto. A causa del comportamento di Ates, Ilgaz e Aydos vengono sospesi dalla scuola e Fusun approfitterà della situazione per richiedere il ritiro dell’affidamento dei bambini. Purtroppo, il giudice acconsentirà alla richiesta di trasloco a casa di Umut, fino alla prima udienza del processo per l’affido.

Con questa situazione, comunque, Ates scoprirà che Fusun sta ricattando Firuze; Bige, invece, troverà alcuni bozzetti molto simili a quelli creati da Julide e vorrà vederci chiaro. La suspance sarà alle stelle e i colpi di scena (così come le emozioni) non mancheranno di certo nemmeno nelle prossime settimane: non ci resta che attendere le prossime puntate di If You Love, in onda nel daytime di Canale 5, per capire come si svolgeranno gli eventi e dove ci porteranno le trame.

