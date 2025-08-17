Anticipazioni Forbidden Fruit: scandalo alla festa, il bacio proibito tra Alihan e Zeynep

Prosegue la messa in onda di Forbidden Fruit, la soap opera turca approdata su Canale 5 lo scorso giugno. Le peripezie delle due protagoniste, le sorelle Zeynep e Yildiz, continuano a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Secondo le anticipazioni, ci sarà uno scandalo nel corso di un evento importante.

Forbidden Fruit narra le vicende di due sorelle, tanto legate tra loro quanto diverse nel carattere e nelle aspirazioni. Yildiz, attratta dal lusso e dalla ricchezza, sogna una vita sfarzosa; mentre Zeynep ha ambizioni più umili. Tutto per loro cambia con l’incontro di Ender, una donna dell’alta società intenta ad incastrare il marito Halit.

Yildiz accetta la sua proposta di aiutarla, diventando la donna delle pulizie in casa sua. Zeynep, invece, inizia a lavorare negli uffici di un socio di Halit, Alihan: tra i due scoppia la scintilla, ma la loro storia si interrompe bruscamente per volere dell’uomo d’affari, convinto di non essere in grado di avere una relazione seria e duratura.

Forbidden Fruit, Alihan e Zeynep vengono smascherati davanti a tutti

Nelle scorse puntate di Forbidden Fruit il pubblico ha assistito a diversi colpi di scena. Yildiz e Halit si sono sposati, nonostante i tentativi di Ender di separarli, mentre Zeynep ha deciso di voltare pagina dopo la rottura con Alihan. Nei prossimi episodi della soap, i due avranno un confronto nel corso del quale l’uomo d’affari sarà molto vago in merito al suo comportamento, spingendo Zeynep a chiudere il rapporto.

La donna inizierà una frequentazione con Cem. Tuttavia, presto capirà di non essere innamorata di quest’ultimo, provando un forte senso di colpa nei suoi confronti. La situazione precipiterà quando, durante una festa legata alla nuova società di Alihan, Cem presenterà Zeynep come la sua nuova fidanzata. Zehra, infatti, interverrà dicendo di aver visto la donna baciare Alihan in bagno.

Il socio di Halit, poco prima, aveva seguito Zeynep per parlare con lei. Alihan, pentito della sua decisione, vorrebbe farsi perdonare dalla sua ex. Mentre si trovavano in bagno non ha potuto fare a meno di baciarla: la rivelazione di Zehra creerà parecchio imbarazzo tra i diretti interessati e Zeynep lascerà l’evento. Sia Cem che Alihan la seguiranno.

Non se la passerà meglio sua sorella che, nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, verrà tradita dal marito. Halit incontrerà Ender per parlare di affari ma, dopo una discussione, si faranno prendere dalla passione. La donna – decisa a sabotare il matrimonio con Yildiz e avere la sua vendetta – sarà sicura di aver riconquistato il suo ex. Quest’ultimo, però, ribadirà di essere innamorato della sua nuova moglie.