Anticipazioni Doc 4, Luca Argentero torna sul set: chi muore e chi arriva

Arrivano le prime anticipazioni sulla quarta stagione di Doc: quali saranno le new entry e chi morirà? Ecco cosa è stato rivelato.

Doc – Nelle tue mani è la serie che vede per protagonista l’attore Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un medico che perde la memoria in seguito ad un incidente. Tratto da una storia vera, il medical drama è ambientato nel Policlinico Ambrosiano di Milano, un ospedale fittizio, e ruota attorno alle vicende del personale sanitario impegnato nel reparto di medicina interna.

Nella terza stagione di Doc il dottor Fanti ha preso una decisione drastica, lasciando il ruolo di primario del Policlinico. Il protagonista ha abbandonato la sua posizione per stare accanto alla ex moglie Agnese Tiberi (interpretata dall’attrice Sara Lazzaro), la quale è rimasta coinvolta in uno scandalo.

Nelle scorse puntate della serie, infatti, è venuto a galla il ruolo del dottor Bramante nella falsificazione di trattamenti medici e Agnese è finita nei guai per aver somministrato farmaci illegali. L’allontanamento del protagonista ha messo in dubbio il futuro dell’ospedale, che ora dovrà fare i conti con il vuoto lasciato da Fanti. La dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli) potrebbe prendere il suo posto come primario.

Doc 4, al via le riprese: addio alla protagonista

Cosa accadrà nella quarta stagione di Doc – Nelle tue mani? Le riprese sono partite lo scorso 25 agosto, come mostrato da Luca Argentero in un recente post su Instagram. Secondo le fonti, proseguiranno per circa sei mesi. L’uscita delle nuove puntate è prevista per la prossima primavera, ma abbiamo già alcune anticipazioni.

Gli spoiler arrivano dai social di Lux Vide, società produttrice della fiction, che ha condiviso con i followers una pagina del copione di Doc 4. Ai fan non è sfuggito un dettaglio che non lascia presagire nulla di buono per una delle protagoniste. Nel dialogo, Giulia si rivolge ad Andrea dicendogli “Mi dispiace per Agnese”. Subito dopo, interviene Damiano con un “Bentornato Doc”.

Anche se non ci sono ancora conferme, il pubblico teme che l’ex moglie del protagonista possa morire nelle prossime puntate della serie. Alla possibile uscita di scena di Sara Lazzaro farà seguito una nuova entrata al femminile.

Stiamo parlando di Cristina Marino, attrice e vera moglie di Luca Argentero, che farà il suo ingresso nella quarta stagione di Doc. Tuttavia, non è ancora noto quale sarà il suo ruolo nella fiction. Intanto, è in dubbio anche la partecipazione di Giacomo Giorgio, che veste i panni dello specializzando Federico Lentini, entrato a far parte del cast della serie nell’ultima stagione.