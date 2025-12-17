Anticipazioni Beautiful, la fine di un’era: Eric lascia così la Forrester

Le anticipazioni di Beautiful sono sconcertanti, un’era sta per finire con Eric che lascia la Forrester in un modo inaspettato.

Che fine farà Eric Forrester? Le anticipazioni sorprendono i fan della soap che da anni seguono le vicende dell’azienda di moda. Un colpo di scena inatteso lascerà tutti a bocca aperta, nessuno può dirsi realmente pronto alla festa di pensionamento del padre di Ridge. Ma c’è molto di più.

Beautiful continua a sorprendere con colpi di scena e sviluppi sorprendenti. Grazie alle anticipazioni americane si può prendere coscienza di cosa accadrà per prepararsi agli eventi e non rimanere troppo sorpresi.

Sappiamo, ad esempio, che la settimana prossima proseguiranno le indagini di Deacon su Sheila. Il dettaglio delle dieci dita continua a non convincerlo e lo tormenterà fino al punto di rivelare a Finn la sua ipotesi, la donna cremata non è Sheila.

Nessuno vorrà ascoltarlo, né Finn né Steffy che accuserà Deacon di usare questa fantasie perché non è capace di affrontare il lutto. Questi eventi in America sono già stati visti dai telespettatori. Pochi giorni fa è andata in onda una puntata che ha lasciato parecchio basiti i fan della soap. La festa di pensionamento di Eric Forrester che insinua un dubbio. Lo storico personaggio lascerà Beautiful?

Beautiful e il pensionamento di Eric Forrester

Da quasi 40 anni John McCook veste i panni di Eric Forrester, un personaggio centrale di Beautiful. Parliamo del secondo attore del cast originale insieme a Katherine Kelly Lang ossia Brooke Logan. Lo scorso 8 dicembre, però, è andata in onda la puntata con la festa a sorpresa per il pensionamento di Eric. Ridge, suo erede, ha preso questa decisione.

Non volendo che il padre torni nel gruppo creativo o interferisca con le decisioni artistiche cerca di metterlo da parte.

Sceglie di organizzare questa celebrazione forzata perché assomiglia più ad una provocazione per spingere Eric al ritiro. Il patriarca della famiglia, infatti, si mostrerà a disagio per tutta la festa sentendo un mix di dolore e rabbia per il comportamento di Ridge.

Comunicherà i suoi sentimenti, però, solo alla moglie Donna pronta a sostenerlo fino all’ultimo secondo quanto visto nelle anticipazioni americane. Donna tenterà di convincere Eric a continuare a disegnare e a pretendere il suo posto e ruolo decisionale nell’azienda di cui è il fondatore.

L’uomo, però, non è convinto. Si sente un estraneo in casa sua, un ospite poco gradito anche se non avrebbe intenzione di riposare come gli è stato consigliato da Ridge durante la festa di pensionamento.