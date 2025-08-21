Anticipazioni Amici 25: Maria De Filippi cambia ancora tutto, si torna al passato

Manca sempre meno al ritorno in onda di Amici, ormai uno dei punti fissi del palinsesto Mediaset: anche con questa nuova edizione, il talent show di Maria De Filippi partirà con l’edizione pomeridiana in autunno e in inverno, per poi arrivare in primavera in prima serata, con la fase finale.

Tanti nuovi allievi e allieve sono pronti a mettersi in gioco nella rinomata scuola, capace di sfornare ad ogni edizione nuovi talenti: non è un caso che, all’ultimo Festival di Sanremo, abbia vinto proprio un ex allievo di Amici, Olly.

Mentre c’è curiosità nel capire chi saranno i concorrenti di questa edizione, al via a partire dal 28 settembre, alcune anticipazioni trapelate parlano di grandi cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il talent show: ecco cosa succede ad Amici 25, Maria De Filippi torna alle origini.

Stando a quanto riportato

Anticipazioni Amici 25: nel pomeridiano potrebbe tornare il format del passato

dal portale MondoTV24, per questa nuova edizione di Amici Maria De Filippi potrebbe reintrodurre un format già visto in passato, diventato iconico per il talent show: le indiscrezioni parlano infatti del ritorno delle iconiche squadre, con gli allievi divisi in bianchi e blu.

Come gli spettatori di vecchia data di Amici ricorderanno bene, la Squadra Bianca e la Squadra Blu si sfidavano di settimana in settimana, con prove di canto, danza e creatività; questo tipo di competizione creava delle dinamiche piuttosto avvincenti per i telespettatori e Maria De Filippi potrebbe decidere di riportarle nuovamente in onda.

Le squadre sono state rimosse da Amici a partire dal 2017, ma molti spettatori ne hanno sempre sentito la mancanza e anche i dati sugli ascolti parlano di come il pubblico fosse molto coinvolto dalle sfide fra ragazzi, in grado di creare rivalità (in senso sportivo), legami e varie dinamiche tipicamente legate ad un giovane che si sta sfidando nella sua passione.

Far tornare le squadre potrebbe essere una mossa molto gradita al pubblico, utile per innovare il format (dopo quasi tre decenni, è difficile mantenere sempre il livello altissimo che Mediaset si aspetta dal talent show) e anche riportare quel tocco di nostalgia che non guasta mai. Rivedremo davvero i Bianchi e i Blu ad Amici 25?

Molti spettatori cominciano a sperarci e ad attendere con ansia l’inizio di questa nuova stagione del programma che tutti noi amiamo nel periodo invernale e che ci tiene incollati al piccolo schermo!