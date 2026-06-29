Angolo lettura in casa, altro che palestra… pensa alla tua mente!

In Italia, il paradosso della lettura è sotto gli occhi di tutti: nel 2024 sono stati pubblicati oltre 85.000 titoli a stampa, eppure la percentuale di lettori è in calo. Secondo l’Istat, il 57,1% delle persone di 6 anni e più dichiara di aver letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi, ma quasi un italiano su tre non apre un libro nemmeno per sbaglio.

E chi legge, spesso lo fa con fatica: un libro ogni quattro mesi è la media di molti. Non è un problema di offerta, ma di tempo e di abitudine. La lettura è stata relegata a un’attività da “tempo libero” quando, invece, è molto di più.

È un allenamento mentale che non ha bisogno di attrezzi, che si può fare ovunque e che, a differenza della palestra, non richiede abbonamenti mensili. Eppure, faticamo a ritagliarle spazio, preferendo lo scroll infinito dei social alla lentezza di una pagina. Forse perché abbiamo dimenticato che leggere non è solo un piacere, ma un bisogno che merita di essere coltivato.

Perché leggere fa bene e perché un angolo lettura è la risposta che non sapevi di cercare

La lettura non è un passatempo, è un farmaco. Uno studio dell’Università di Sussex ha dimostrato che anche solo sei minuti di lettura possono abbassare lo stress fino al 68%.

Leggere abbassa la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e i livelli di ansia. Inoltre, è un allenamento per la memoria: rafforza le connessioni neuronali e riduce il rischio di deterioramento cognitivo e demenza. Leggere accresce il vocabolario, migliora la capacità di espressione e ci rende più intuitivi e perspicaci. In pratica, leggere è come fare ginnastica per il cervello, ma senza il mal di schiena. E per farlo, non serve una biblioteca: basta un angolo.

Un luogo dedicato, riparato e silenzioso, dove il rumore del mondo si affievolisce e l’unico movimento è quello delle pagine che si voltano. Un angolo lettura non è un lusso, ma un investimento sulla salute mentale di tutta la famiglia, un’ancora in un mondo che corre troppo veloce.

Come organizzare l’angolo lettura in casa per tutta la famiglia?

Per creare un angolo lettura che funzioni per tutti, non servono metri quadri né arredi costosi. Basta un punto tranquillo della casa, lontano da rumori e distrazioni, possibilmente vicino a una finestra per sfruttare la luce naturale. Gli elementi essenziali sono due: una seduta comoda e una lampada. Una poltrona avvolgente, un daybed o anche un semplice tappeto con tanti cuscini morbidi possono fare al caso vostro.

Per i bambini, si può creare un piccolo rifugio con tende o drappi, dove possano immergersi nei loro libri senza interruzioni. La luce deve essere calda e ben orientata sul punto di lettura. Se lo spazio è limitato, si può ricavare l’angolo in una rientranza o dietro un mobile che divida visivamente l’area. Non serve una libreria intera: bastano pochi scaffali o mensole a portata di mano.

E per renderlo davvero di famiglia, coinvolgete tutti nella scelta dei libri e nella decorazione. Appenderete disegni, citazioni o foto, trasformerete l’angolo in un luogo vissuto, non solo arredato. Il risultato sarà uno spazio che invita a fermarsi, a respirare e a perdersi tra le righe. E magari, a ritrovarsi. Perché la lettura, come la vita, è più bella se condivisa. E un angolo lettura, in fondo, è il primo passo per farlo.