Altro che tiramisù, questa mousse al mascarpone ti basta per impazzire

Mousse al mascarpone irresistibile e perfetta anche se è senza uova: in 5 minuti hai pronta una ricetta soffice, cremosa e profumata di vaniglia, che ti farà dimenticare il tiramisù!

Hai presente quando ti prende quella voglia improvvisa di dolce ma non hai ne tempo né voglia di accendere il forno? Ecco, questa mousse al mascarpone è proprio speciale: morbida, vellutata e con quel profumo di vaniglia che conquista appena la mescoli. Una di quelle piccole godurie dolci che si preparano in un attimo e sembrano uscite da una pasticceria.

Io la preparo spesso quando arrivano ospiti all’ultimo momento o semplicemente quando voglio qualcosa di buono senza complicarmi la giornata. È una crema golosa che non ha bisogno di uova, di cottura o di procedure lunghe per prepararla, ma solo una ciotola, una frusta e tanta voglia di dolcezza. Eppure in solo 5 minuti hai un dessert da applausi, te lo garantisco!

Mousse al mascarpone: una cremosa goduria perfetta per far impazzire tutti!

Il bello poi sai qual è? Che puoi gustarla così com’è a cucchiaiate, oppure usarla per farcire dolci, crostate o bicchierini, facendo bella figura con pochissimi ingredienti. Basta chiacchiere quindi e seguimi subito, ti garantisco che quando assaggi questa perfetta crema al mascarpone, non farai che prepararla alla prima occasione, o forse sei proprio tu a crearla, scommettiamo? Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 0 minuti

Ingredienti per la mousse al mascarpone (4 porzioni)

300 g di mascarpone

150 g di panna fresca liquida

100 g di zucchero a velo

15 g di estratto di vaniglia

Come si prepara la mousse al mascarpone

Inizia prendendo una ciotola bella capiente e versa dentro il mascarpone, lo zucchero a velo e la vaniglia. Mescola con una frusta a mano, giusto il tempo che il mascarpone diventa cremoso, ma non troppo, altrimenti perde la sua consistenza. A parte, monta la panna fredda da frigo finché non diventa bella soda, dopodiché uniscila al mascarpone con movimenti delicati, dal basso verso l’alto. A questo punto non serve fare altro se non quello di decidere come servirla. Io ad esempio la adoro nei bicchierini, magari con una base di biscotti sbriciolati o con una cucchiaiata di marmellata. Se invece vuoi un tocco ancora più goloso, aggiungi scaglie di cioccolato fondente o un po’ di cacao in polvere sopra. Lascia solo riposare la mousse al mascarpone in frigo per una mezz’ora prima di servirla, così prende la giusta consistenza e quando la porterai in tavola, sarà perfetta. Credimi tutti penseranno che ci hai messo ore a farla e invece ti è bastato un quarto d’ora scarso.

Questa mousse è proprio la dimostrazione che a volte la semplicità vince su tutto e altro che tiramisù: qui niente uova, niente cottura e un risultato che ti farà perdere la testa. Se poi ami i dessert facili e cremosi come questo, ti consiglio di provare anche la mousse allo yogurt: una ricetta fresca, leggera e perfetta pure dopo cena. Buon appetito!