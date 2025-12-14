Altro che filler e punturine: bastano 5 minuti al giorno ed il viso tornerà come quando avevi 20 anni

Un lifting naturale, da fare in 5 minuti comodamente seduta sul divano mentre si guarda la serie TV preferita.

Desideri una pelle liscia, luminosa, senza rughe e palpebre toniche che regalano uno sguardo aperto e profondo? Lascia perdere il pensiero di ricorrere alla chirurgia oppure a costosi trattamenti. A casa si possono fare semplicissimi esercizi facciali che equivalgono ad un lifting naturale molto efficace.

Pochi minuti al giorno, nessun ago che punzecchia il volto, nessun bisturi ma solo portafoglio salvo e un viso giovane senza togliere tempo ad altre attività. Il lifting naturale è la soluzione che tutte dovremmo provare con costanza e dedizione per notare risultati in tempi brevi. Quando si pensa alla propria personale idea di bellezza e si immagina un volto giovanile con palpebre non cadenti, pochissime rughe interno agli occhi e pelle luminosa non bisogna restare fermi nell’immaginazione ma agire.

Tutti i giorni vanno eseguiti gli esercizi che mostreremo e con determinazione e pazienza gli effetti arriveranno. Concedere alle palpebre e alla pelle di rilassarsi è un grosso errore, vanno allenate proprio come si fa con il resto del corpo. In palestra non si va una volta al mese, servirebbe a ben poco. Vale pure per il modellamento del viso.

Ecco gli esercizi facciali per un lifting naturale

Pochi giorni di esercizi facciali e lo sguardo si apre, le palpebre diventano più alte e il viso acquista una luminosità mai avuta prima. Un primo esercizio consiste nel portare in su le palpebre con due dita e battere gli occhi su e giù per venti volte.

Un secondo modo naturale di fare un lifting è mettere pollice e mignolo “a panda” intorno agli occhi, tirare e poi iniziare a guardare verso il basso continuando a tirare per cinque o sei secondi.

A questo punto si potranno aprire gli occhi e ripetere l’esercizio. Bisognerà sentire le palpebre che vanno in tensione. Servono cinque ripetizioni al giorno per alzare le palpebre. Dopo aver pensato agli occhi passiamo agli zigomi e alle guance. Un esercizio valido è il pesce palla, bisogna gonfiare le guance con l’aria per venti secondi e poi rilasciare. Ripetere per 10 volte.

Perfetto anche il grande sorriso con le dita che premono nelle pieghe naso-labiali mentre si sollevano i muscoli per creare resistenza. Per la fronte, invece, vanno inarcuate le sopracciglia al massimo, tenere la posizione e poi rilassare. Gli occhi vanno alzati verso l’alto e poi abbassati sempre con la tensione al massimo. Infine, per snellire il collo inclinate la testa all’indietro, stirate con attenzione il collo e mantenere la posizione per 5 secondi.