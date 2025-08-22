Altro che 100mila euro! Ecco quanti soldi si vincono realmente al Grande Fratello

C’è grande attesa per il ritorno del reality più famoso della televisione, il Grande Fratello, che negli ultimi anni è andato in onda nella versione vip più altri concorrenti “sconosciuti”.





Si vincono davvero 100mila euro al Grande Fratello?

Ci sono sempre delle polemiche in merito al fatto che i concorrenti, stando chiusi in una casa, senza di fatto fare nulla di che se non vivere la loro vita, creare relazioni e litigare, possano vincere ben 100mila euro.

A parlare della vincita del Grande Fratello è stata proprio un ex concorrente che ha trionfato nell’edizione del 2023, Nikita Pelizon. In una recente intervista ha ripercorso tutta la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Durante quell’edizione furono tanti i colpi di scena: il caso Bellavia, il ritorno di Pamela Prati, l’amore non corrisposto per Luca Onestini e le varie squalifiche imposte da Pier Silvio Berlusconi per i toni “coloriti” usati dai concorrenti. Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip conquistando un assegno da 100 mila euro di cui la metà da donare in beneficenza.

Fra tasse e conversione da gettoni d’oro a euro, ha veramente intascato quella cifra? Lei stessa ha dichiarato: “Ho vinto 100 mila euro, ma 100 mila euro sono un’utopia perché me ne sono arrivati 38 mila”. Ha continuato raccontando come ha donato i soldi in beneficienza: “50 mila li ho donati all’associazione con la quale ho iniziato a collaborare, la Marevivo. Gli altri li ho spesi per cose mie e per l’avvocato a cui mi sono rivolta per difendermi dagli attacchi ricevuti nella Casa del Grande Fratello”.

Quindi di fatto ha ricevuto “solo” 38 mila euro, una cifra che non le ha cambiato la vita, più il cachet settimanale. La stessa Pelizon si dice pronta anche a tornare di nuovo in Casa come concorrente dell’edizione Super Vip che dovrebbe cominciare a gennaio 2026. La voglia della ragazza è quella di continuare a fare TV o di fare la cantante e infatti sta proprio muovendo dei passi in questo settore, quello della musica.

Nonostante non abbia davvero intascato 100mila euro ma solo 38, la vita della Pelizon è comunque cambiata. Lei stessa ha dichiarato di aver ricevuto tante proposte lavorative, alcune andate a buon fine e altre che ha rifiutato, e di come a breve uscirà una canzone per cui ha lavorato un anno e mezzo.