Addio centro estetico: con questa pulizia del viso fai da te, pelle perfetta assicurata

Chi non sogna una pelle pulita e luminosa senza dover fissare appuntamenti in centri estetici costosi? Fidati, è possibile ottenere risultati quasi da professionista direttamente a casa tua con pochi accorgimenti e prodotti semplici. La pulizia del viso fai da te, non significa improvvisare ma devi seguire i giusti passaggi, con ingredienti naturali specifici e qualche trucco professionale. In questo modo riuscirai ad eliminare impurità, punti neri e cellule morte e riuscirai perfino a rigenerare la pelle che apparirà più fresca e compatta.

Molte persone credono che una pulizia a casa non possa competere con quella in centro estetico, ma ti assicuro che con costanza e metodo si possono ottenere risultati sorprendenti. Basta seguire il ritmo giusto, conoscere la propria pelle e usare ingredienti che rispettino il naturale equilibrio cutaneo. Oggi infatti ti spiegherò proprio tutto passo passo: dalla preparazione del viso al trattamento finale, così avrai una guida pratica, facile da seguire e che ti farà risparmiare tempo e denaro senza rinunciare alla qualità.

Come fare la pulizia del viso in casa

Preparare la pelle

Il primo passo fondamentale, è la detersione e vapore: bisogna quindi lavare il viso con un detergente delicato, scegliendo la formula più adatta al tuo tipo di pelle. Ad esempio se hai una pelle più grassa, meglio usare un detergente schiumogeno, se invece è secca, quello in crema. Poi, con acqua calda o una ciotola di acqua e vapore, apri i pori per facilitare l’estrazione delle impurità. Ti posso garantire che già solo questo, ti farà subito notare come la pelle risulterà morbida e pronta per i passaggi successivi.

Esfoliare delicatamente

Una volta aperti i pori, è il momento dello scrub. Scegli quindi un esfoliante delicato, naturale se possibile e massaggia con movimenti circolari su fronte, naso, guance e mento. Ci sono 2 tipi di scrub che posso proporti fatti in casa: quello classico con lo zucchero e quello con il bicarbonato per pelli più delicate.

Scrub allo zucchero

1 cucchiaio di zucchero

3 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di miele

Scrub al bicarbonato

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio colmo di yogurt

1 cucchiaio di succo di limone

Quando fai lo scrub, non premere troppo, perché il tuo obiettivo, deve essere quello di rimuovere cellule morte senza irritare la pelle. Questa fase aiuta anche a rendere più visibili eventuali punti neri, facilitandone la rimozione.

Rimuovere impurità e punti neri

A questo punto, con l’uso di uno strumento specifico o semplicemente con le dita pulite e guanti in lattice, puoi procedere a rimuovere punti neri e impurità. L’importante però, è non forzare mai, la pelle potrebbe reagire male e dopo basta risciacquare il viso con acqua tiepida e asciugare tamponando delicatamente.

Maschera purificante

Ora viene il momento del trattamento intensivo: applicando una maschera adatta al tuo tipo di pelle, preferibilmente a base di argilla o ingredienti naturali, ti svelo alcune idee.

Maschera nutriente e idratante

1/2 avocado maturo

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di farina d’avena

Maschera illuminante e lenitiva

2 cucchiai di yogurt bianco

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaino di curcuma in polvere

Maschera purificante e schiarente

1 albume d’uovo

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaino di succo di limone

Lascia agire per 10-15 minuti, qualunque sia la maschera che preferisci e noterai subito la pelle più compatta, luminosa e purificata. Fidati in questa fase il viso tira un sospiro di sollievo!

Idratazione finale

Non trascurare mai l’ultimo passaggio e cioè quello di scegliere una crema idratante leggera o un siero arricchito con antiossidanti o acido ialuronico. Questo sigilla il trattamento, mantiene l’idratazione e protegge la barriera cutanea, prevenendo secchezza e rossori. La pelle appare subito più liscia e morbida, pronta per affrontare la giornata o la notte.

Dunque la pulizia del viso fai da te è un alleato prezioso per una pelle perfetta senza dover spendere tantissimi soldi nei centri estetici. Seguendo questi passaggi di detersione, vapore, esfoliazione, maschera e idratazione, otterrai un viso luminoso e sano già dopo la prima volta che lo farai, immagina se la fai regolarmente!